Πολιτική

Πάιατ: Ο πρόεδρος Μπάιντεν και η ομάδα του είναι φίλοι της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντική ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων υπό την ηγεσία Μπάιντεν, "βλέπει" ο πρεσβευτής των ΗΠΑ.

«Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η ομάδα του είναι φίλοι της Ελλάδας, που αναγνωρίζουν τη στρατηγική αξία αυτής της σχέσης και έχω μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σχέση μας υπό την ηγεσία του», σημείωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, στην εκδήλωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Ο πρέσβης σημείωσε ακόμη ότι πέρυσι, παρά την πανδημία, υπήρξε σημαντική πρόοδος στην ψηφιακή υποδομή της Ελλάδας και στην οικονομία της γνώσης και υπήρξαν και οι σημαντικές επενδύσεις από τεχνολογικούς γίγαντες όπως οι Microsoft, Digital Realty, Pfizer, Cisco, Deloitte, Applied Materials και Amazon Web Services δείχνουν πώς οι αμερικανικές εταιρείες ανταποκρίνονται στα καλά σήματα πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης, με πραγματικές επενδύσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες.

Πρόσθεσε ότι η αλλαγή πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανοίξει τις πόρτες για συνεργασία και σε άλλους τομείς, όπως η συνεργασία για την καθαρή ενέργεια και η προστασία για το κλίμα. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 'Αδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε τις δυνατότητες που υπάρχουν για περαιτέρω ανάπτυξη των καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και αναφέρθηκε και στον φετινό εορτασμό «ΗΠΑ και Ελλάδα: Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια φιλίας».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, Νίκος Μπακατσέλος, σημείωσε ότι το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα παραμένει αμείωτο, ενώ πρόσθεσε ότι συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις, η χώρα μας ενδυναμώνει τη θέσης της ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Επίσης υπογράμμισε ότι το επιμελητήριο θα συνεχίσει την προσπάθεια του για τη διείσδυση των αμερικανικών εταιρειών στη χώρα μας, πρόσθεσε ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές και η πολιτικοοικονομική σταθερότητα συμβάλλει σε αυτή την εξέλιξη, και τόνισε ότι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες έχουν ήδη δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, η οποία συνεχίζει να προσελκύει δυνατούς παίκτες σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η ενέργεια, η ναυτιλία και η αγροτοβιομηχανία.