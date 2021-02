Κοινωνία

Lockdown: Κλειστά τα δικαστήρια στην Αττική, με ορισμένες εξαιρέσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναμένεται να ισχύσει, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφορικά με τη λειτουργία των δικαστηρίων στην Αττική.

Προσωρινά κλειστά θα παραμείνουν, με ορισμένες εξαιρέσεις και σύμφωνα με πληροφορίες, τα Ποινικά και Πολιτικά δικαστήρια, οι Εισαγγελίες της Αττικής και ο Άρειος Πάγος, από την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 λόγω της έξαρσης του COVID-19, χωρίς να αποκλείεται το κλείσιμο να παραταθεί για μια ακόμη εβδομάδα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, lockdown δεν θα υπάρξει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Από το lockdown, εξαιρούνται και θα γίνονται οι δίκες στις περιπτώσεις των:

αυτοφώρων πλημμελημάτων,

υποθέσεων που επέρχεται αποφυλάκισης του κατηγορούμενου λόγω συμπλήρωσης του ανωτάτου ορίου προσωρινής κράτησης που είναι το 18μηνο και συμπληρώνεται την 31η Αυγούστου 2021,

ποινικών δικών που αφορούν κακουργήματα και ο χρόνος παραγραφής των αδικημάτων συμπληρώνεται και οι κατηγορούμενοι θα αποφυλακίζονται, και

η δημοσίευση αποφάσεων.