ΗΠΑ: φονική επίθεση ενόπλου σε κλινική! (εικόνες)

Ήταν δυσαρεστημένος εδώ και χρόνια από τις υπηρεσίες που του είχαν προσφερθεί. Ο δραματικός απολογισμός της επίθεσης.

Ηλικιωμένος άνοιξε πυρ χθες Τρίτη μέσα σε κλινική στην πόλη Μπάφαλο, στη Μινεσότα, διότι ήταν δυσαρεστημένος από την περίθαλψη που του είχε προσφέρει, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και άλλοι τέσσερις να τραυματιστούν, προτού συλληφθεί από την αστυνομία, σύμφωνα με ΜΜΕ και τις αρχές σε αυτή την πολιτεία των βόρειων ΗΠΑ.

Λίγο πριν από τις 11:00 (19:00 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ειδοποιήθηκε πως ένοπλος εισέβαλε στην κλινική Allina Health και άνοιξε πυρ εναντίον παρόντων. Πλάνα που μετέδωσαν τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί εικονίζουν πολλά διαλυμένα παράθυρα.

Ο Γκρέγκορι Γιούλριχ, 67 ετών, γνωστός στην αστυνομία, διέπραξε την επίθεση επειδή «ήταν δυσαρεστημένος εδώ και αρκετά χρόνια για τις φροντίδες που του είχαν προσφερθεί» στην κλινική Αλάινα, ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μπάφαλο, ο Πατ Μπάντκι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο κ. Μπάντκι τόνισε πως δεν είχε υπάρξει καμία ένδειξη ότι θα πέρναγε από τα λόγια στις πράξεις.

Οι αστυνομικοί που διενεργούν την έρευνα θεωρούν πως «έβαλε στόχο συγκεκριμένα την κλινική ή κάποιο πρόσωπο που εργαζόταν σε αυτή», πρόσθεσε.

Πέντε τραυματίες διακομίστηκαν σε άλλα νοσοκομεία της περιοχής, ανέφερε η Κέλι Σπρατ, στέλεχος της υπηρεσίας υγείας στην πόλη. Ένα από τα θύματα υπέκυψε, τρία νοσηλεύονται σε σοβαρή πάντως σταθερή κατάσταση, ενώ ένα πέμπτο θύμα βγήκε από το νοσοκομείο, μετέδωσαν ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον Πατ Μπάντκι, «μπορεί να έγινε μια έκρηξη» προτού ο άνδρας ανοίξει πυρ. Κατά τις ραδιοεπικοινωνίες αστυνομικών που επενέβησαν, τις οποίες επικαλέστηκε η εφημερίδα Star Tribune, ο ύποπτος είπε πως τοποθέτησε βόμβες μέσα στην κλινική προτού παραδοθεί.

Ύποπτο δέμα βρέθηκε στην είσοδο της κλινικής και αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν σε μοτέλ όπου διέμενε ο ύποπτος, κοντά στο ίδρυμα, σύμφωνα με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Η Τίφανι, αυτόπτης μάρτυρας, αφηγήθηκε πως πήγαινε να παρκάρει για να αφήσει τη μητέρα της στην κλινική όταν είδε δύο νοσοκόμες να τρέχουν προς το αυτοκίνητό της.

«Μπήκαν μέσα και μου είπαν ότι άκουσαν κάπου έντεκα πυροβολισμούς μέσα σ’ ένα λεπτό», εξήγησε. «Δεν είδαν τον ένοπλο, αλλά υπέθεσαν ότι επρόκειτο για πιστολίδι και δύο λεπτά αργότερα είδαμε τα παράθυρα της πρόσοψης να εκρήγνυνται και φύγαμε».

Κατά την αστυνομία, ο άνδρας, που φέρεται να είχε αποκτήσει εξάρτηση από τα αναλγητικά, έδρασε μόνος και η υπόθεση δεν θεωρείται πως αποτελούσε ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας.