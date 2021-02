Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: “ροκάνισε” τη διαφορά από την κορυφή

Οι “μερένγκες” εκμεταλλεύτηκαν το στραβοπάτημα της Ατλέτικο και μείωσαν τη διαφορά από τη συμπολίτισσα τους που προηγείται στο βαθμολογικό πίνακα.

Παρά τις πολλές απουσίες που είχε η Ρεάλ σε ένα ακόμη ματς (Ράμος, Κρόος, Βάθκεθ, Βαλβέρδε, Ροντρίγο, Καρβαχάλ, Αζάρ, Μιλιτάο), επικράτησε με 2-0 της Χετάφε στο τοπικό ντέρμπι της Μαδρίτης, σε εξ αναβολής αναμέτρησης της πρεμιέρας του ισπανικού πρωταθλήματος.

Με το «τρίποντο» αυτό η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν μείωσε στο -5 από την πρωτοπόρο, Ατλέτικο, ωστόσο, οι «ροχιμπλάνκος» έχουν δύο ματς λιγότερα.

Το ματς στο «Αλφρέντο ντι Στέφανο» κρίθηκε στο δεύτερο μέρος με τα δύο γρήγορα γκολ που πέτυχαν οι «μερένγκες» σε διάστημα 8 λεπτών, το πρώτο με τον Μπενζεμά στο 60΄ και στο 67΄ με τον Μεντί να «καθαρίζει» τον αγώνα.