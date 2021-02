Κόσμος

ΗΠΑ: δεκάδες γερουσιαστές ζητούν από τον Μπάιντεν να ασκήσει πιέσεις στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επισημαίνουν στην κοινή τους επιστολή, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, που αποτελούν την πλειοψηφία του σώματος.

Να ζητήσει από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να βάλει ένα τέλος στη διολίσθηση προς τον αυταρχισμό ζητούν από τον Τζο Μπάιντεν 54 Αμερικανοί γερουσιαστές. Στη κοινή τους επιστολή, οι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές εκφράζουν τη πεποίθηση ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να ασκήσει πίεση στην Άγκυρα για το θέμα της συνεχιζόμενης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διάβρωσης των δημοκρατικών αρχών.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, «η Τουρκία παραμένει ένας σημαντικός σύμμαχος σε μια σημαντική περιοχή του κόσμου, και για αυτόν ακριβώς τον λόγο σας γράφουμε σήμερα. Πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κρατήσουν τους συμμάχους και τους εταίρους τους σε ένα υψηλότερο επίπεδο και να μιλήσουν ειλικρινά μαζί τους για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικής οπισθοδρόμησης. Σας καλούμε να τονίσετε στον πρόεδρο Ερντογάν και στη κυβέρνηση του ότι πρέπει να τερματίσει αμέσως την καταστολή των αντιφρονούντων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους και τους κρατούμενους συνείδησης και να αντιστρέψει αυτή την αυταρχική πορεία».

Πολεμική και επιθετική εξωτερική πολιτική

Οι Αμερικανοί γερουσιαστές υποστηρίζουν ότι η εξωτερική πολιτική του προέδρου Ερντογάν έχει εξελιχθεί σε πιο πολεμική και επιθετική με την πάροδο του χρόνου. Υπό αυτό το πρίσμα, επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία:

· επιτέθηκε ανερυθρίαστα στους Κούρδους που πολεμούσαν το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία και υποστηρίζονταν από τις ΗΠΑ.

· αγόρασε ρωσικά συστήματα αεροπορικής άμυνας παρά τις προειδοποιήσεις ότι είναι ασυμβίβαστα με την αμερικανική τεχνολογία.

· ενθάρρυνε το Αζερμπαϊτζάν να χρησιμοποιήσει βία για να επιλύσει μια εδαφική διαμάχη με την Αρμενία.

· προσπάθησε να πιέσει τις ΗΠΑ και άλλες χώρες να εκδώσουν Τούρκους υπηκόους, τους οποίους κατηγορεί για το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.

· προσπάθησε να σιωπήσει τους επικριτές της στις ΗΠΑ, όπως ο Ενές Καντέρ, παίκτης του ΝΒΑ και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργώντας προβλήματα στην οικογένεια του που βρίσκεται πίσω στην Τουρκία και βάζοντας το όνομα του στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ.

Κατάσταση στο Εσωτερικό της Τουρκίας

Στην επιστολή τους, οι γερουσιαστές κατηγορούν τον πρόεδρο Ερντογάν ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε έναν αυταρχικό κατήφορο. Μάλιστα αναφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα, λέγοντας ότι:

· έχει σιγήσει τα επικριτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

· έχει εκκαθαρίσει τους ανεξάρτητους δικαστές, τους οποίους αντικατέστησε με κομματικά πιστά στελέχη.

· έχει φυλακίσει αρκετούς δημοσιογράφους

Συνεχίζοντας, υπενθυμίζουν τα ευρήματα διεθνών εκθέσεων που περιγράφουν με μελανά χρώματα την κατάσταση στην Τουρκία. Ως παράδειγμα αναφέρουν ότι η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists) κατατάσσει την Τουρκία μόνο πίσω από την Κίνα στον αριθμό φυλακισμένων δημοσιογράφων. Επιπλέον, η ΜΚΟ Freedom House κατέταξε την Τουρκία στην κατηγορία των μη ελευθέρων χωρών στην έκθεση που συνέταξε για την Ελευθερία στον Κόσμο το 2020. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2019, καθώς αναφέρει ότι «βάση της ευρείας αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση περιόρισε τις θεμελιώδεις ελευθερίες και έθεσε σε κίνδυνο το κράτος δικαίου».

Η επιστολή, η οποία υπογράφεται από τη πλειοψηφία του σώματος της Γερουσίας, υπενθυμίζει στον Τζο Μπάιντεν ότι ως προεδρικός υποψήφιος είχε μιλήσει για την ανάγκη ενίσχυσης των συμμαχιών και της προώθηση της δημοκρατίας ως προπύργιου ενάντια στην αυξανόμενα παγκόσμια επέκταση ενός κύματος αυταρχισμού. Στο μήνυμα τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο, οι γερουσιαστές σημειώνουν ότι «εδώ και αρκετό διάστημα συμμεριζόμαστε αυτές τις πεποιθήσεις σας και γράφουμε για τη συνεχιζόμενη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και σας ζητούμε να πιέσετε την τουρκική κυβέρνηση να βελτιώσει αυτό το ανησυχητικό ιστορικό της… Η Αμερική έχει μια διακομματική παράδοση για την προώθηση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αρχών. Πιστεύουμε βαθιά στη συνέχιση αυτής της σημαντικής παράδοσης και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τη κυβέρνηση σας σε αυτά τα σημαντικά θέματα».