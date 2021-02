Κοινωνία

Lockdown στην Αττική: κλειστά σχολεία και καταστήματα - τι αλλάζει στις μετακινήσεις

Σήμερα οι ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των νέων μέτρων. Τι οδήγησε στην απόφαση για "σφιχτό" lockdown στην Αττική. Στο "μικροσκόπιο" και η Θεσσαλονίκη.

Σε νέο καθολικό lockdown μπαίνει, σε λίγες ώρες, και πάλι η Αττική. Η αύξηση των κρουσμάτων, η διασπορά στα παιδιά και η πίεση στο ΕΣΥ, φέρνουν τα νέα σκληρότερα μέτρα.

Τα στοιχεία που έφτασαν στο Μαξίμου έδειξαν ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι επιβαρυμένη και η Αττική "βράζει". Μόνο με οριζόντια μέτρα και ελάχιστη κινητικότητα μπορεί να ανασχεθεί η κατάσταση σε μια περιφέρεια 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Δεν υπάρχουν άλλα ενδιάμεσα και εφαρμόσιμα εργαλεία.

Η έκθεση που παρέδωσε ο Σωτήρης Τσιόδρας στον Πρωθυπουργό ήταν αποκαρδιωτική. Κατέγραφε ραγδαία αύξηση στις νοσηλείες στα νοσοκομεία “Σωτηρία”, “Ευαγγελισμός” και “Γεννηματάς”, στο 70% την πληρότητα στις ΜΕΘ και το 11% των κρουσμάτων να είναι μικρά παιδιά. Γι αυτό και κυβέρνηση και Λοιμωξιολόγοι κατέληξαν στην απόφαση από αύριο Πέμπτη και για δύο εβδομάδες να μπει η Αττική σε αυστηρή καραντίνα.

Έτσι, κλείνει εντελώς το λιανεμπόριο, σταματά το click away, κλείνουν κομμωτήρια και καταστήματα περιποίησης νυχιών. Σταματά η δια ζώσης διδασκαλία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και επιστρέφει η τηλεκπαίδευση. Μεγαλύτερο ποσοστό υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να μπει σε τηλεργασία. Χωρίς πιστούς θα γίνονται οι θείες λειτουργίες.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά στις 21:00 τις καθημερινές και στις 18:00 τα Σαββατοκύριακα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργούν έως τις 20:00 τις καθημερινές και έως τις 17:00 τα Σαββατοκύριακα. Παραμένουν ανοιχτά φαρμακεία και βενζινάδικα, μίνι μάρκετ, φούρνοι, μανάβικα, κρεοπωλεία, συνεργεία αυτοκινήτων, περίπτερα. Ανοιχτές θα είναι οι λαϊκές αγορές με το 50% της δυναμικότητάς τους. Κατά πληροφορίες, η έξοδος για ατομική άσκηση και η χρήση του 6 στο 13033 θα γίνεται μόνο κοντά στον τόπο της κατοικίας, χωρίς τη χρήση οχήματος.

Την εξειδίκευση των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στην Αττική θα κάνει στις 12:00 ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, ανακοινώσεις θα κάνουν ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, η γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του υπουργείου Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η γενική γραμματέας Εργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 'Αννα Στρατινάκη, καθώς και ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης.

Σήμερα θα μπει στο μικροσκόπιο των επιστημόνων και η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, όπου και εκεί παρατηρείται επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης.

"Η εμπειρία από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όπως και από το lockdown μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, δείχνει ότι όσο πιο γρήγορα εφαρμόζονται περιορισμοί, τόσο πιο γρήγορα αίρονται. Και πως όσο δραστικότεροι είναι αυτοί, τόσο μεγαλύτερο είναι και το αποτέλεσμά τους. Αυτός είναι κι ο λόγος των επιλογών μου: Να χτυπηθεί η έξαρση του COVID-19 πριν εξαπλωθεί, μειώνοντας συνολικά την κινητικότητα. Και να δοθεί χρόνος στο Σύστημα Υγείας, καθώς θα προχωρούν γρήγορα οι εμβολιασμοί" ανέφερε στο χθεσινό μήνυμά του ο πρωθυπουργός.