Παράξενα

Lockdown: σύζυγος “κάρφωσε” τον άντρα της που πήγε για πεζοπορία (βίντεο)

Επικοινώνησε επανειλημμένα με τις Αρχές για την καταγγελία της. Πρόστιμο σε όσους συμμετείχαν στην πεζοπορία. Τι είπε στον ΑΝΤ1, ο Πρόεδρος του συλλόγου δρομέων Βόλου.