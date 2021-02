Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: το Facebook βάζει στο στόχαστρο του τα fake news για τα εμβόλια

Η νέα αυστηρή πολιτική από το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα αφορά και το Instagram.

Το Facebook γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να αφαιρεί από την πλατφόρμα του τις αναρτήσεις χρηστών του που αφορούν ψεύδη σχετικά με τα εμβόλια κατά του κορονοϊού και όχι μόνο, όπως ότι είναι τοξικά και επικίνδυνα, ότι προκαλούν αυτισμό ή ότι είναι ασφαλέστερο για τους ανθρώπους να κολλήσουν Covid-19 για να αποκτήσουν φυσική ανοσία, από ό,τι να εμβολιαστούν.

Από τον Οκτώβριο έχει απαγορευτεί να περιέχονται τέτοιοι ισχυρισμοί σε διαφημίσεις ιδιωτών ή εταιρειών στο Facebook, αλλά πλέον το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και τους New York Times, προτίθεται να επεκτείνει αυτήν την πολιτική, αφαιρώντας ομάδες, σελίδες και λογαριασμούς που συστηματικά διασπείρουν παραπλανητικές και ψευδείς πληροφορίες.

Το Facebook είχε ανακοινώσει, από τον Δεκέμβριο, ότι θα καταπολεμήσει τους ψευδείς και αντιεπιστημονικούς ισχυρισμούς για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού, οι οποίοι έχουν καταρριφθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και άλλους επίσημους ιατρικούς φορείς. Όμως, μέχρι τώρα, διάφοροι χρήστες του συνέχιζαν να εξαπλώνουν την παραπληροφόρησή τους.

Η νέα αυστηρότερη πολιτική του Facebook -που θα περιλαμβάνει και το Instagram- στοχεύει πια σε μη πληρωμένες αναρτήσεις και σε συγκεκριμένες ομάδες χρηστών, ενώ αφορά όλα τα εμβόλια και όχι μόνο κατά του κορονοϊού. "Το χτίσιμο εμπιστοσύνης απέναντι στα εμβόλια είναι κρίσιμο, γι' αυτό ξεκινάμε τη μεγαλύτερη διεθνή εκστρατεία για να βοηθήσουμε τους οργανισμούς δημόσιας υγείας να διαδώσουν ακριβείς πληροφορίες για τα εμβόλια κατά της Covid-19 και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να εμβολιαστούν, όταν θα υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια", ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπεύθυνος για θέματα Υγείας Facebook, Κανγκ-Σινγκ Τζιν.

Το Facebook ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει δωρεάν διαφημιστικό χώρο αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων σε υπουργεία Υγείας, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να μεταδώσουν πιο αποτελεσματικά ακριβείς πληροφορίες για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Facebook, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, εδώ και καιρό έχει ταχθεί ένθερμα κατά της παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορονοϊό και έχει αναπτύξει φιλανθρωπική δράση υπέρ της εξάλειψης όλων των ασθενειών. Από την άλλη πλευρά, όμως, ανέκαθεν ήταν υπέρμαχος του ελεύθερου λόγου στο Facebook και είχε φανεί έως τώρα διστακτικός να καταπολεμήσει αποφασιστικά τη διακίνηση των ψευδών αναρτήσεων, με συνέπεια να ανθεί η αντι-εμβολιαστική καμπάνια στην πλατφόρμα του.