Κοινωνία

Σταμπουλίδης για lockdown στον ΑΝΤ1: πως θα γίνονται οι μετακινήσεις από την Πέμπτη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα ισχύσει για την απαγόρευση κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο. Επανέρχεται η άδεια ειδικού σκοπού. Πότε και πως θα ανοίξουν τα ανθοπωλεία κατ’ εξαίρεση.