Κοινωνία

Εκρηκτικός μηχανισμός σε γραφεία εφημερίδων

Οι άγνωστοι τοποθέτησαν τον μηχανισμό στην είσοδο του κτιρίου που φιλοξενεί τρεις εφημερίδες. Υλικές ζημιές από την έκρηξη.

Έκρηξη από γκαζάκια, που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι στην είσοδο του κτιρίου στο Παγκράτι, όπου στεγάζονται τα γραφεία των εφημερίδων "Δημοκρατία", "Εστία" και "Espresso", σημειώθηκε, λίγο πριν από τις 3.30 τα ξημερώματα.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο. Τις έρευνες για την επίθεση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.