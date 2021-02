Οικονομία

ΟΕΚ: παράταση για τη ρύθμιση οφειλών με ευνοϊκούς όρους

«Κούρεμα» οφειλών, αλλά και διαγραφή οφειλής υπό προϋποθέσεις. Δείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες της ρύθμισης.

Παρατείνεται, μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), κατόπιν της αρ. 6643/130/1.12.2020 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού και της δημοσίευσης της αρ. 50530/2821/03.02.2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 458/06.02.2021).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), από σήμερα, επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων των δανειοληπτών για ρύθμιση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.oaed.gr/aitese-gia-ypagoge-stis-rythmiseis-daneiolepton-apo-kephalaia-t.oek.

Συγκεκριμένα, στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr - στο πεδίο «Κοινωνική Πολιτική» - οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες επιλέγουν «Ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ», στη συνέχεια επιλέγουν «Σύνδεση στη νέα εφαρμογή», εισέρχονται με τους κωδικούς ΤaxisNet και ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται αναλυτικά στον «Οδηγό Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις».

Οι δανειολήπτες δύναται να ωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις αποπληρωμής των οφειλών τους, όπως:

- Μείωση κατά 15% του αρχικού ποσού δανείου για όλους τους δανειολήπτες.

- Διαγραφή οφειλής, εφόσον ο δανειολήπτης έχει καταβάλει συνολικό ποσό τουλάχιστον 60% του τελικού ποσού δανείου.

- Διαγραφή οφειλής έως 6.000 ευρώ.

- Διαγραφή τόκων κεφαλαίου και υπερημερίας που έχουν επιβληθεί και δεν έχουν εισπραχθεί.

- Ένταξη στις ρυθμίσεις δικαιούχων που έχουν καταθέσει αίτημα του αρ. 4 του Ν. 3869/2010.

- Αποσαφήνιση του όρου «ιδιοκατοίκηση», μοναδική προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις, με δυνατότητα υπαγωγής σε αυτές, κατ' εξαίρεση σε μη ιδιοκατοικούντες δικαιούχους, εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της παραχωρηθείσας κατοικίας.

- Επιμήκυνση κατά 10 έτη του χρόνου αποπληρωμής της οφειλής.

- Εκπτώσεις σε περίπτωση ταχύτερης αποπληρωμής του δανείου (ποσοστό 40%, εάν ο δικαιούχος καταβάλλει το 60% του τελικού ποσού δανείου εντός 5 ετών και 20%, εάν καταβάλλει το 80% της οφειλής εντός 8 ετών).

- Αναστολή πληρωμής, τμηματικά για 6 έως 36 μήνες, εφόσον ο δανειολήπτης εντάσσεται αποδεδειγμένα στην κατηγορία των ανέργων.

- Ρυθμίσεις καταβολής ελάχιστης μηνιαίας δόσης, ανάλογα με το συνολικό χρέος και το οικογενειακό εισόδημα, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης προς τον ΟΑΕΔ.