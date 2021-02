Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Η ατάκα που προκάλεσε την αντίδραση των θεατών (βίντεο)

Οι δηλώσεις του Στέφανου Τσιτσιπά στη Rod Laver Arena αμέσως μετά τη νίκη του επί του Ζιλ Σιμόν στον 1ο γύρο του Australian Open.