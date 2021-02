Πολιτική

Παναγιωτόπουλος: επιχειρησιακή αναγκαιότητα για συστήματα μη επανδρωμένων αεροχημάτων

Όλες οι προτάσεις κατασκευής νέων ΣμηΕΑ, καθώς επίσης και τυχόν αναβαθμίσεων των υφιστάμενων συστημάτων, αξιολογούνται από τους αρμόδιους φορείς του ΓΕΣ.

«Υφίσταται επιχειρησιακή αναγκαιότητα για προμήθεια ή και ανάπτυξη Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (ΣμηΕΑ), τόσο αεροσκαφών όσο και ελικοπτέρων. Όλες οι προτάσεις κατασκευής νέων ΣμηΕΑ, καθώς επίσης και τυχόν αναβαθμίσεων των υφιστάμενων συστημάτων, αξιολογούνται από τους αρμόδιους φορείς του ΓΕΣ και εφόσον κριθεί σκόπιμη προγραμματίζεται η υλοποίησή τους με βάση την κείμενη νομοθεσία και τις διατιθέμενες πιστώσεις». Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Κατασκευή και παραγωγή μη επανδρωμένων ελικοπτέρων για το ΓΕΣ».

Αναφορικά με τις προσπάθειες που γίνονται για την εγχώρια ανάπτυξη και παραγωγή ΣμηΕΑ, ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι «τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα έχουν τη δυνατότητα να τις υποστηρίξουν στον τομέα που αφορά το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους και προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκονται ήδη σε συνεργασία με έτερες ελληνικές εταιρείες, με στόχο τη δημιουργία σχετικών προϊόντων για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας».

«Συνακόλουθα, η ΕΑΒ ΑΕ, έχοντας ολοκληρώσει τη συμμετοχή της στο διακρατικό πρόγραμμα συνεργασίας nEUROn (σ.σ. «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροσκάφους -UCAV- Τεχνολογίας Stealth nEUROn») για την επίδειξη state-of-the-art τεχνολογιών στον αεροναυπηγικό τομέα, συνεχίζει να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στη σχεδίαση και ανάπτυξη ΣμηΕΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων διακρατικών συνεργασιών, προκειμένου να συμμετέχει σε εθνικές ή και διεθνείς κοινοπραξίες υλοποίησης συστημάτων που θα εξυπηρετήσουν τις επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.