Χατζηδάκης: νέα παράταση για όλα τα επιδόματα ανεργίας

Πως θα ενισχυθεί η Εστίαση μέσα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Τι είπε για το lockdown και τις εκκρεμείς συντάξεις.

Την παράταση όλων των επιδομάτων ανεργίας για άλλους δύο μήνες προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης μέσω της ΕΡΤ. Ο υπουργός είπε πως σήμερα θα ανακοινωθούν νέες ενισχύσεις περιλαμβανομένων και των επιδομάτων.

Πρόσθεσε ότι θα εξακολουθήσουν να δίνονται τα 534 ευρώ στους εργαζόμενους σε αναστολή εργασίας και με τον όρο να μην απολύονται οι εργαζόμενοι.

Η ενίσχυση που έχει δοθεί από την κυβέρνηση ξεπερνά το μέσο όρο της ΕΕ. Μόνο από αυτό το υπουργείο, έχουν δοθεί 3,5 δισ. ευρώ σε ανέργους για την στήριξη της εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας, είπε ο Υπουργός.

Αναφερόμενος στο lockdown είπε ότι ένας από τους λόγους, πέραν του βασικού λόγου του υγειονομικού, για τους οποίους επιβάλλεται, είναι ότι αν και στην οικονομία αφήσουμε το πράγμα να εξελιχθεί χωρίς έλεγχο δεν θα υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Παράλληλα είπε πως το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται μελέτη για την επόμενη μέρα για την εργασία, την κατάρτιση και την επιδοτούμενη απασχόληση.

Από τις πρώτες μέρες έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε για την ομαλή μετάβαση στην επόμενη μέρα της πανδημίας. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα να αξιοποιήσουμε όλα τα κονδύλια που έχουμε από την Ε.Ε., είπε ο κ. Χαζηδάκης.

Θα δώσουμε προτεραιότητα στην εστίαση, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για την επιδοτούμενη απασχόληση και τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης. Θα στηριχθούν σε αυτά τα προγράμματα για την επόμενη μέρα και θα δοθεί έμφαση και σε απόκτηση προσόντων.

Σε σχέση με τις εκκρεμείς συντάξεις είπε πως το κράτος δεν υπερηφανεύεται για τις επιδόσεις του στον τομέα αυτό. Έχουμε 155.000 κύριες, περίπου τόσες επικουρικές και παράλληλες συντάξεις που εκκρεμούν. Κάνουμε προσπάθεια με τροπολογία στη Βουλή να αποδοθεί ένας αριθμός εθνικών συντάξεων. Είναι για εμάς η νούμερο ένα πρόκληση, τόνισε.

Υπενθύμισε δε, πως έχουν ανακοινωθεί επιπλέον 10 μέτρα για το θέμα. «Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους. Σε δύο μήνες ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να καταβάλλει τις εθνικές συντάξεις», είπε ο κ. Χατζηδακης.