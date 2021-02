Life

Μόρτζος στο “Πρωινό” για καταγγελίες ηθοποιών: διαφωνώ με την δημοσιοποίηση ονομάτων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος ηθοποιός σχολιάζει στην εκπομπή "Το Πρωινό" το "τσουνάμι" καταγγελιών στον χώρο του θεάματος.