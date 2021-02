Αθλητικά

Australian Open: ήττα στο διπλό για τους αδερφούς Τσιτσιπά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Tsitsipas Bros» αποκλείστηκαν πρόωρα από τη διοργάνωση, μετά από μάχη με τους Αμερικανούς Τόμι Πολ και Μακένζι ΜακΝτόναλντ.

Την ήττα γνώρισαν, στην πρώτη τους συμμετοχή σε τουρνουά διπλών σε Grand Slam, οι Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς, στον 1ο γύρο του Australian Open, μετά από μάχη με τους Αμερικανούς Τόμι Πολ και Μακένζι ΜακΝτόναλντ.

Οι «Tsitsipas Bros» ηττήθηκαν με 6-4, 3-6, 6-4 σε 1 ώρα και 44 λεπτά αγώνα. Ολοκληρώθηκε έτσι πρόωρα το κοινό ταξίδι για τα δύο αδέρφια στη Μελβούρνη, ωστόσο αναμένεται να συνεχίσουν ως δίδυμο και στα επόμενα τουρνουά.