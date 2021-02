Κοινωνία

Χαρδαλιάς – lockdown: Ελεύθερες οι μετακινήσεις στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα λειτουργούν τα σχολεία ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Τι ισχύει για τις μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Πόσοι επιβάτες επιτρέπονται ανά όχημα.

Τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα που θα ισχύσουν από αύριο στις 6:00 το πρωί έως τις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Η περιφερειακή Ενότητα της Αττικής συμπεριλαμβανομένων και όλων των νήσων και της περιοχής της Τροιζηνίας, μπαίνει από αύριο σε καθεστώς lockdown και ως εκ τούτου ισχύουν τα εξής:

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο στους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χώρους.

Εξακολουθεί να ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί τις καθημερινές, ενώ τα Σαββατοκύριακα η απαγόρευση θα είναι σε ισχύ από τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί.

Τις υπόλοιπες ώρες, οι μετακινήσεις θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται με τη χρήση SMS για τους 6 λόγους που ίσχυαν κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών.

Όσον αφορά τις διαδημοτικές μετακινήσεις για χρήση του sms με κωδικό 6 που αφορά στην ατομική άσκηση, αξιολογήθηκε ως μέτρο και τελικά δεν απαγορεύονται.

Σχετικά με τις υπερτοπικές μετακινήσεις εκτός περιφέρειας Αττικής, αυτές επιτρέπονται μόνο για τους εξής λόγους και με την επίδειξη των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων:

Μετακίνηση από και προς την εργασία

για σοβαρούς λόγους υγείας

προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας

για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

για εφάπαξ μετάβαση φοιτητή / φοιτήτριας ή σπουδαστή/σπουδάστριας από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα / η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι., η Σχολή Αξιωματικών ή η Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας ή η Σχολή Αξιωματικών ή Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος ή η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ή η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους σπουδών, ή για εφάπαξ μετάβαση μαθητή/μαθήτριας, εξεταζόμενου / εξεταζόμενης από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα που εδρεύει ο φορέας/εξεταστικό κέντρο για λόγους διεξαγωγής εξετάσεων

για μια και μόνο μετακίνηση με επιστροφή φοιτητή/φοιτήτριας, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου, από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή όπου ο/η φοιτητής/τρια φοιτά και μισθώνει το ακίνητο προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης της φοιτητικής οικίας, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την έναρξη μετακίνησης προς τον εν λόγω σκοπό

για λόγους συγκομιδής αγροτικών προϊόντων και πάντα με τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα.

Σχετικά με την εκπαίδευση, προβλέπεται τηλεκπαίδευση τόσο για την πρωτοβάθμια όσο και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νηπιαγωγεία, δημοτικά, ολοήμερα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης), καθώς και όλες τις λοιπές εκπαιδευτικές δομές. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Η τηλεκπαίδευση θα διενεργείται πρωινές ώρες για γυμνάσια και λύκεια και μεσημβρινές ώρες για νηπιαγωγεία και δημοτικά, όπως ακριβώς γινόταν και κατά το καθολικό λοκντάουν του Νοεμβρίου. Παράλληλα, αύριο Πέμπτη και ώρες 10-12 το πρωί ξεκινά εκ νέου η προβολή επεισοδίων εκπαιδευτικής τηλεόρασης από την ΕΡΤ2, για τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε αναστολή θα βρίσκονται οι Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, ενώ τα ΑΕΙ συνεχίζουν να λειτουργούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Όσον αφορά στη λειτουργία των Νοσοκομείων, των κλινικών, των ιατρείων και των διαγνωστικών κέντρων, συνεχίζουν να ισχύουν τα εξής:

- Ένας συνοδός / επισκέπτης ανά ασθενή

- Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών πράξεων

- Περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 80% - Εξαιρούνται των περιορισμών τα ογκολογικά και επείγοντα περιστατικά, καθώς και τα ειδικά νοσοκομεία.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι παρατείνεται η αναστολή του επισκεπτηρίου στα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Οι μεταφορές θα διενεργούνται με 65% πληρότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και 50% πληρότητα στα πλοία (55% εφόσον διαθέτουν καμπίνες). Στα ΙΧ και τα ταξί επιτρέπεται οδηγός και δύο επιβάτες (εξαιρουμένων ανηλίκων τέκνων και ατόμων που χρήζουν βοήθειας).

Σχετικά με τους χώρους λατρείας, η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, γίνεται από θρησκευτικούς λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων. Σε θρησκευτικές τελετές όπως γάμοι, βαφτίσεις, κηδείες, μνημόσυνα, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού και έως εννέα ατόμων.

Όσον αφορά στις αθλητικές δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν τα υφιστάμενα μέτρα. Ενώ δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στα μέτρα που ισχύουν για τους αρχαιολογικούς χώρους, τις κινηματογραφικές προβολές, τα ζωντανά θεάματα και ακροάματα και τις λοιπές παραστατικές τέχνες, τα συνέδρια και τις εκθέσεις, καθώς και τις πρόβες και τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα και ηχογραφήσεις.

Όσον αφορά το λιανεμπόριο, τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, και τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων, υπήρξε εξειδίκευση από τους αρμόδιους.