Φον Ντερ Λάιεν για τα εμβόλια: Η μάχη κατά του ιού είναι μαραθώνιος - όχι σπριντ

Της Μαρίας Αρώνη

«Θα εργαστούμε για να πετύχουμε το στόχο να εμβολιαστεί το 70% των ενηλίκων ως το τέλος του καλοκαιριού», δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας σήμερα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «η μάχη κατά του ιού είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπεραμύνθηκε της στρατηγικής της Επιτροπής για τα εμβόλια, αναγνωρίζοντας ωστόσο και κάποια λάθη – λάθη για τα οποία ορισμένες πολιτικές ομάδες άσκησαν ήπια κριτική και άλλες πιο σκληρή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Κατά την ομιλία της, η Πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι ο εμβολιασμός στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει και έχει μεγάλη δυναμική, λέγοντας ότι μέχρι σήμερα στην ΕΕ έχουν παραδοθεί πάνω από 26 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου και έχουν εμβολιαστεί πάνω από 17 εκατομμύρια πολίτες. Σημείωσε, ωστόσο, ότι ενδεχομένως, η Επιτροπή υπήρξε αισιόδοξη όσον αφορά την παραγωγή και πολύ σίγουρη ότι οι παραγγελίες των δόσεων θα παραδίδονταν στην ώρα τους.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέμεινε ότι η στρατηγική της είναι σωστή ως προς τρία στοιχεία. Πρώτον, στην κοινή προμήθεια των εμβολίων για όλες τις χώρες της ΕΕ, δεύτερον, στην αλληλεγγύη που πρέπει να επιδειχθεί στους εταίρους στη γειτονιά της ΕΕ και προς τις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος ανά τον κόσμο και τρίτον στο ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν κάνει συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Σχετικά με την παραγωγή των εμβολίων, τόνισε ότι η επιστήμη έχει ξεπεράσει σε ταχύτητα τις δυνατότητες της βιομηχανίας και γι’ αυτό το λόγο η Επιτροπή δημιούργησε μια ομάδα δράσης για να εξετάσει πώς μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή των εμβολίων.

Σχετικά με το μηχανισμό διαφάνειας των εξαγωγών, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη λύπη της για το σφάλμα που έγινε με τη Βόρεια Ιρλανδία, τονίζοντας ότι το σφάλμα διορθώθηκε και διαβεβαιώνοντας ότι η Επιτροπή θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να διασφαλίσει την ειρήνη στη Βόρεια Ιρλανδία, όπως έκανε καθ’ όλη τη διαδικασία του BREXIT.

Τόνισε, τέλος, ότι η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα σε ό,τι αφορά τις νέες μεταλλάξεις του ιού.

Από την πλευρά το Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Πρόεδρός του Μάνφρεντ Βέμπερ παραδέχτηκε ότι δεν έγιναν όλα τέλεια τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά οι κύριες αποφάσεις ήταν σωστές. Όπως είπε, χωρίς τις επενδύσεις της ΕΕ για έρευνα δεν θα υπήρχε ελπίδα να αναπτυχθούν τόσο γρήγορα τα εμβόλια. Τόνισε, επίσης ότι είναι σωστή η στρατηγική κοινής προμήθειας, ώστε να μην υπάρξουν διακρίσεις μεταξύ ευρωπαίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Υπεραμύνθηκε, της απόφασης για το μηχανισμό διαφάνειας στις εξαγωγές των εμβολίων, ενώ ενώ υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ένα τυποποιημένο πιστοποιητικό εμβολιασμού για να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση στο χώρο Σένγκεν.

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, η Γκαρσία Πέρες τόνισε ότοι η καθυστέρηση με τα εμβόλια και σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα τα εμβόλια της AstraZeneca έφερε απογοήτευση και δυσπιστία στην Ευρώπη, ενώ μίλησε για την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από την ομάδα των Φιλελευθέρων, ο Ντάσιαν Σιόλος τόνισε ότι κάθε καθυστέρηση, κάθε λάθος πρεπει να συνοδεύεται από εναλλακτικές λύσεις και να υπάρξουν βελτιώσεις σε σχέση με τις συμβάσεις με τις φαρμακοβιομηχανίες. Τόνισε ότι πρέπει να εξεταστούν τρόποι για να διασφαλιστεί μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή αποτελεσματική παραγωγή εμβολίων.

Αρκετοί ήταν οι ευρωβουλευτές που επέρριψαν ευθύνες στην ίδια την Πρόεδρο της Κομισιόν για λανθασμένους χειρισμούς, κάποιοι ζήτησαν την παραίτησή της, κάτι το οποίο έκανε την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αποχωρήσει στα μισά της συζήτησης από την αίθουσα της Ολομέλειας.