“Καμπανάκι” Στουρνάρα στις τράπεζες για νέα “κόκκινα δάνεια”

Τι είπε για τις επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις εκδόσεις ομολόγων και το ελληνικό χρέος.

Επενδύσεις που αντιστοιχούν στο 3,3% (περίπου 5,5 δισ. ευρώ) του ΑΕΠ θα χρηματοδοτηθούν φέτος από τις προκαταβολές του Ταμείου Ανάκαμψης, προέβλεψε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Ο ίδιος κάλεσε τις τράπεζες να πάρουν πρόσθετες προβλέψεις προκειμένου να καλυφθούν από το νέο κύμα αύξησης των κόκκινων δανείων. Τέλος, υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο τα έκτακτα δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα που εφαρμόζονται σήμερα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, να αποσυρθούν σταδιακά όταν εξομαλυνθεί υγειονομικά η κατάσταση.

Ο διοικητής της ΤτΕ απαντώντας σε ερωτήσεις εκπροσώπων θεσμικών φορέων που συμμετείχαν στο διαδικτυακό διάλογο που διεξάγεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΚΤ για την επανεξέταση της στρατηγικής της νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τόσο η νομισματική πολιτική όσο και η λειτουργία ολόκληρης της ευρωζώνης θα είναι πολύ πιο ευέλικτη μετά το πέρας της πανδημίας. Όπως είπε ήδη σε επίπεδο Eurogroup έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις για την αντικατάσταση του υφιστάμενου Συμφώνου Σταθερότητας το οποίο θα είναι πολύ πιο ευέλικτο από το υφιστάμενο. Υπογράμμισε ότι προκειμένου να αποφύγουμε το λεγόμενο cliff effect μετά το πέρας της πανδημίας θα πρέπει η απόσυρση των μέτρων που εφαρμόζονται σήμερα τόσο στο δημοσιονομικό όσο και στο νομισματικό πεδίο να είναι σταδιακή.

Ιδιαίτερα για τις τράπεζες και τον κίνδυνο να δημιουργηθούν και πάλι φαινόμενα υπερχρέωσης, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι ήδη τα πιστωτικά ιδρύματα στη χώρα έχουν φτιάξει προιόντα προκειμένου να «επανεντάξουν» σταδιακά στην ομαλότητα τους δανειολήπτες οι οποίοι είχαν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής της καταβολής της δόσης τους. Κάλεσε όμως τις τράπεζες να λάβουν πρόσθετες προβλέψεις καθώς όπως είπε η προηγούμενη κρίση έχει διδάξει ότι η έγκαιρη και επαρκής κάλυψη των επισφαλών δανείων είναι πιο αποτελεσματική για την αντιμετώπιση του προβλήματος που επέρχεται.

Για το δημόσιο χρέος υποστήριξε ότι οι ιδιαίτερα χαμηλές αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, οι οποίες όπως είπε αποτελούν κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της ένταξης τους στο πρόγραμμα πανδημίας (ΡΕΡΡ) που εφαρμόζει η ΕΚΤ, βελτιώνουν τη βιωσιμότητα του. Ο ίδιος προέβλεψε ότι εξαιτίας των έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων που εφαρμόζει η κυβέρνηση, είναι αναπόφευκτο να αυξηθεί το δημόσιο χρέος. Ωστόσο όπως είπε κρίσιμη παράμετρος αποτελεί ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, ο οποίος όσο υπερβαίνει τα ονομαστικά επιτόκια δανεισμού του Δημοσίου, η κατάσταση θα είναι ελεγχόμενη. Σε κάθε περίπτωση απορρίπτεται η ιδέα διαγραφής χρέους που έχει στο χαρτοφυλάκιο της η ΕΚΤ.