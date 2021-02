Κοινωνία

Τραυματισμός διανομέα σε τροχαίο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρό τροχαίο με διανομέα φαγητού.

Τροχαίο ατύχημα με τον τραυματισμό νεαρού διανομέα φαγητού, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στην οδό Λαρίσης στα Γαλανέικα.

Κλουβάκι φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει αριστερά σε βενζινάδικο τη στιγμή που ανέβαινε την οδό το μηχανάκι. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, με τον οδηγό του δικύκλου που είχε το κράνος του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες να τραυματίζεται ελαφρά.

Παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας.

Πηγή: lamiareport.gr

Gallery