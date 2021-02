Κοινωνία

Lockdown στην Αττική: πως θα λειτουργεί το Δημόσιο

Μόνο για επείγοντα περιστατικά και κατόπιν ραντεβού η εξυπηρέτηση των πολιτών. Πώς θα γίνεται η προσέλευση και αποχώρηση των εργαζομένων. Τι ισχύει για υπαλλήλους με παιδιά.

Τα μέτρα που θα ισχύσουν για τη λειτουργία του δημόσιου τομέα εξειδίκευσε η Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, σημειώνοντας ότι η εξυπηρέτηση θα γίνεται μόνο για επείγοντα περιστατικά και κατόπιν ραντεβού.

Συγκεκριμένα, αυτοπροσώπως οι δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργούν μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα διαθέτουν πλάνο εργασιών που θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό και θα αναφέρεται σε εργαζομένους που τελούν σε καθεστώς τηλεργασίας. Απαιτείται επίσης κατάρτιση σχεδίου δράσης σε περίπτωση εντοπισμού κρούσματος Covid-19. Τέλος, οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου προστατεύονται υποχρεωτικά είτε με τη χορήγηση ειδικής άδειας, είτε δουλεύοντας με το καθεστώς τηλεργασίας

Τρόποι παροχής εργασίας στο Δημόσιο

Υποχρεωτική τηλεργασίας στο μέγιστο δυνατόν ποσοστό, επιπλέον αυτών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Εξάντληση κάθε περιθωρίου για τηλεργασία

Εξάντληση κάθε περιθωρίου για εκ περιτροπής εργασίας σε περιπτώσεις που δεν δύναται η τηλεργασία

Κανόνες προσέλευσης και αποχώρησης εργαζομένων

Η μετακίνηση των υπαλλήλων του δημοσίου για αυτοπρόσωπη εργασία θα γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή δαβατηρίου, καθώς και με τη βεβαίωση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή

Η προσέλευση θα γίνεται σε τρεις διαφορετικές ώρες, στις 7:00, στις 8:00 και στις 9:00, με αντίστοιχη αποχώρηση στις 15:00, στις 16:00 και στις 17:00 προς αποφυγή συνωστισμού

Η χρήση μάσκας και η διατήρηση 1,5 μέτρου απόστασης είναι υποχρεωτική

Λειτουργία συλλογικών οργάνων

Δυνατότητα διεξαγωγής συλλογικών διαδικασιών (πχ. Γενικής Συνέλευσης), θα γίνεται αυτοπροσώπως με την παρουσία μέχρι επτά ατόμων και με την τήρηση αποστάσεων

Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων ξεπερνά τους 7, η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης

Παράταση θητείας των αιρετών σε Συμβούλια

Όπου διεξάγονται εκλογές, αυτές θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά

Υπάλληλοι με παιδιά που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς, νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια

Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας όπου αυτό είναι δυνατόν

Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο κατά 25%

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού 4 ημερών (τρεις μέρες από το Κράτος και μία μέρα από την άδεια του εργαζομένου)