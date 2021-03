Υγεία - Περιβάλλον

Έρευνα: ο καφές είναι “ασπίδα” για την καρδιά

Τα ευρήματα έρευνας στις ΗΠΑ για την σχέση της κατανάλωσης καφέ με την καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι άνθρωποι που πίνουν τουλάχιστον έναν καφέ την ημέρα (με καφεΐνη), έχουν μειωμένο κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας, σύμφωνα με μία νέα μεγάλη αμερικανική μελέτη, που έρχεται να καταρρίψει την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι ο καφές οπωσδήποτε κάνει κακό στην καρδιά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Καρδιολογίας Ντέηβιντ Κάο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό καρδιολογικό περιοδικό «Circulation: Heart Failure», ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερα από 21.000 άτομα.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι ανέφεραν πως έπιναν έναν ή περισσότερους καφέδες την ημέρα είχαν μικρότερο κίνδυνο να διαγνωσθούν με καρδιακή ανεπάρκεια. Ο κίνδυνος σε βάθος δεκαετιών ήταν μειωμένος κατά 5% έως 12% για κάθε παραπάνω φλιτζάνι καφέ την ημέρα, σε σχέση με τη μη κατανάλωσή του. Όπως εκτιμήθηκε, ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας ήταν περίπου 30% χαμηλότερος για όσους έπιναν τουλάχιστον δύο καφέδες καθημερινά. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση καφέ χωρίς καφεΐνη φαίνεται να έχει αντίθετο αποτέλεσμα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

«Η σχέση ανάμεσα στην καφεΐνη και στον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας μας εξέπληξε. Ο καφές και η καφεΐνη συχνά θεωρούνται από τον γενικό πληθυσμό ότι κάνουν κακό στην καρδιά, επειδή οι άνθρωποι τα συσχετίζουν με τους αυξημένους παλμούς, με την υπέρταση κ.ά. Όμως, η σαφής σχέση ανάμεσα στην αυξημένη κατανάλωση καφέ και στη μείωση του κινδύνου για καρδιακή ανεπάρκεια έρχεται να αντιστρέψει τελείως αυτήν την αντίληψη», δήλωσε ο δρ Κάο. «Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν ακόμη -επαρκώς- σαφή στοιχεία που να οδηγούν στη σύσταση για αύξηση της κατανάλωσης καφέ, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας, τουλάχιστον με την ίδια σαφήνεια και βεβαιότητα που υπάρχουν για τη διακοπή του καπνίσματος, την απώλεια βάρους ή τη σωματική άσκηση», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι δημοφιλείς καφέδες, με πολλές θερμίδες λόγω προσθήκης ζάχαρης και λιπαρών γαλακτοκομικών προϊόντων, μπορεί να επιβαρύνουν την καρδιά. Επίσης, η καφεΐνη, παρά τα οφέλη της, μπορεί να γίνει επικίνδυνη σε μεγάλες ποσότητες. Επιπλέον, τα παιδιά πρέπει να αποφεύγουν την καφεΐνη και όσα ροφήματα την περιέχουν.

Μία άλλη πρόσφατη ιαπωνική έρευνα, με επικεφαλής τον καθηγητή Δημόσιας Υγείας Χιρογιάσου Ίσο του Πανεπιστημίου της Οσάκα, η οποία δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «Stroke» (Εγκεφαλικό), βρήκε ότι οι άνθρωποι που έχουν πάθει έμφραγμα ή εγκεφαλικό στο παρελθόν μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο νέου καρδιαγγειακού επεισοδίου και θανάτου εάν πίνουν πράσινο τσάι και καφέ καθημερινά.

Η μελέτη, που ανέλυσε στοιχεία για περισσότερους από 46.000 ανθρώπους από 40 έως 79 ετών, διαπίστωσε ότι όσοι είχαν ζήσει μετά από ένα πρώτο έμφραγμα και έπιναν έναν καφέ την ημέρα, είχαν περίπου 22% μικρότερο κίνδυνο θανάτου σε σχέση με όσους σπάνια έπιναν καφέ. Επίσης, οι άνθρωποι χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού ή εμφράγματος που έπιναν έναν ή περισσότερους καφέδες ημερησίως, είχαν 14% μικρότερο κίνδυνο θανάτου, σε σχέση με όσους δεν έπιναν καθόλου καφέ.