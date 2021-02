Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Αναζητά πληροφορίες για την ταυτότητα σοβαρά τραυματισμένου σε τροχαίο

Αναζητούνται φίλοι και συγγενείς τραυματία που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Πότε και πού έγινε το ατύχημα.

Πληροφορίες για την ταυτότητα 45χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο την Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου , αναζητεί η Τροχαία.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την ΕΛΑΣ, αναφέρεται το εξής:

"Την Κυριακή 7.2.2021 και περί ώρα 12:30΄, επί της οδού Αχαρνών ο.α 94, περιοχής Δήμου Αθηναίων, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα (παράσυρση) κατά το οποίο τραυματίσθηκε σοβαρά, αγνώστων στοιχείων ταυτότητας πεζός, από διερχόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Ο ανωτέρω πεζός ηλικίας περίπου 45 ετών, με κοντά μαύρα μαλλιά και κοντά λευκά γένια, φορούσε κατά την ώρα του ατυχήματος δερμάτινο μπουφάν, γαλάζιο φούτερ, μαύρο τζιν παντελόνι και έφερε μαζί του ένα ζευγάρι κλειδιών με μπρελόκ και ένα πακέτο τσιγάρα μάρκας ¨BURTON BLUE¨. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στην αναζήτηση οικείων του ανωτέρω παθόντος, να επικοινωνήσει με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, στα τηλέφωνα 210-5284209 και 210-5284059".