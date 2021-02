Πολιτισμός

Εθνικό Θέατρο: η Έρι Κύργια στην θέση του Δημήτρη Λιγνάδη

Ποια ειναι η μεταβατική καλλιτεχνική διευθύντρια. Τι λένε Μενδώνη και Γιατρομανωλάκης για το Εθνικό Θέατρο και τις καταγγελίες για ανθρώπους της Τέχνης.

Ανακοινώθηκε η αντικαταστάτρια του Δημήτρη Λιγνάδη στο Εθνικό Θέατρο. Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχωρά στον ορισμό της Έρις Κύργια, ως μεταβατικής Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Εθνικού Θεάτρου.

Επίσης, αναφέρεται ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προβαίνει άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου ο επόμενος Καλλιτεχνικός Διευθυντής να αναδειχθεί από την ανοιχτή διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία θα συγκροτηθεί από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους.

Στις 5 Απριλίου το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα δημοσιοποιήσει το πλαίσιο της διαδικασίας καθώς και τη σύνθεση της Επιτροπής. Η διαδικασία κατάθεσης φακέλων από τους ενδιαφερόμενους έχει καταληκτική ημερομηνία την 7η Μαΐου. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα οριστεί ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής, με τριετή θητεία.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Όπως είχαμε ανακοινώσει από τον Αύγουστο 2019, ο επόμενος καλλιτεχνικός διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο, όπως και στο Ελληνικό Φεστιβάλ, θα προέρχεται από ανοιχτή προκήρυξη, μέσα από δημόσια πρόσκληση. Είχαμε μάλιστα πει ότι αυτό θα γίνει περίπου στο μέσον της θητείας του απελθόντος καλλιτεχνικού διευθυντή. Οι συνθήκες σήμερα επιβάλλουν η διαδικασία να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο επόμενος καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου θα προέλθει από την προκήρυξη και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής θα έχει ολοκληρωθεί ως την 6η Σεπτεμβρίου, του τρέχοντος έτους. Το μεταβατικό διάστημα θα καλυφθεί από την μέχρι προχθές αναπληρώτρια καλλιτεχνική διευθύντρια, Ερι Κύργια. Πέρα από τις γενικότερες γνώσεις της, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει το δραματολόγιο της τρέχουσας περιόδου και γνωρίζει πολύ καλά όλα τα διοικητικά θέματα και κυρίως όλες τις διοικητικές εκκρεμότητες που έχει το Εθνικό Θέατρο. Επομένως, για το μεταβατικό διάστημα από τον Φεβρουάριο 2021 ως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2021, θεωρούμε ότι είναι το ενδεικνυόμενο πρόσωπο για να μπορέσει το Εθνικό Θέατρο να λειτουργήσει απρόσκοπτα σύμφωνα με τον προγραμματισμό του».

Έρι Κύργια: «Δεν θα μπορούσα να αφήσω τώρα το Εθνικό Θέατρο

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να αφήσω το Εθνικό Θέατρο, την περίοδο που περισσότερο από όλες θα χρησιμεύσει η συσσωρευμένη εμπειρία μου σε αυτό» αναφέρει στις πρώτες της δηλώσεις η Έρι Κύργια, η οποία αναλαμβάνει προσωρινά μέχρι τον Σεπτέμβριο νέα καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Θεάτρου.

«Στον κόσμο του θεάτρου οι διορίες είναι αδήριτες και ο καλλιτεχνικός προγραμματισμός, με τις διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες που τον συνοδεύουν, πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και παράλληλα με τις διεργασίες για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή» σημειώνει η Ερι Κύργια.

Στο πλαίσιο αυτό ευχαρίστησε για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν την υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και τον υφυπουργό, Νικόλα Γιατρομανωλάκη καθώς και «όλους τους συνεργάτες εντός και εκτός Εθνικού Θεάτρου που στήριξαν και ενίσχυσαν την απόφασή μου».

Ποια είναι η Έρι Κύργια

Η Έρι Κύργια διαθέτει μια πολυσχιδή εμπειρία και επιτυχημένη πορεία στο χώρο του ελληνικού θεάτρου. Με προπτυχιακές (υποτροφία Α. Παπαδάκη) και μεταπτυχιακές (αριστούχα απόφοιτος) σπουδές στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Έρι Κύργια έχει συνεργαστεί με την ιδιότητα της θεατρολόγου, της μεταφράστριας και της διασκευάστριας μεταξύ άλλων με τους Γ. Χουβαρδά, Μ. Μαρμαρινό, Δ. Τάρλοου, Κ. Ευαγγελάτου, K. Bogomolov, O. Korsunovas, C. Grauzinis, Δ. Καραντζά κ.ά., καθώς και με φορείς και οργανισμούς, όπως το Εθνικό Θέατρο, η Εθνική Λυρική Σκηνή, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, το Θέατρο Τέχνης, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και το Θέατρο Πορεία.

Χαρακτηριστικά δείγματα των συνεργασιών της, αποτελούν οι παραστάσεις «Τρεις αδερφές» (2016), «Φυλές» (2019), «Η αγριόπαπια» (2017), «Πλατεία Ηρώων» (2017), «Παλιοί καιροί» (2018), «Δον Ζουάν» (2017), «Οι δαιμονισμένοι» (2017) κ.ά. Επιπλέον, έχει μεταφράσει από τις πρωτότυπες γλώσσες τα έργα «Πελεκάνος» και «Οι δανειστές» του Α. Στρίντμπεργκ, «Αρχιμάστορας Σόλνες», «Έντα Γκάμπλερ», «Όταν ξυπνήσουμε εμείς οι νεκροί» του Ε. Ίψεν, «Πλατεία Ηρώων» του Τ. Μπέρνχαρντ, «Ο χρυσός δράκος» του Ρ. Σιμμελπφένιχ, «Παλιοί καιροί» του Χ. Πίντερ, «Παραλλαγές Θανάτου» και «Κάποιος θα έρθει» του Γ. Φόσσε.

Γιατρομανωλάκης: Χρέος να σταθούμε δίπλα στο Εθνικό Θέατρο και τους ανθρώπους του

Σε μακροσκελή ανάρτηση του στο Facebook, o Υφυπουργός Πολιτισμού, Νίκος Γιατρομανωλάκης, αναφέρει τα εξής:

«Όταν τα θύματα κάθε μορφής βίας, κατάχρησης εξουσίας, διάκρισης και παρενόχλησης μιλούν, είναι χρέος μας να ακούσουμε (όχι να μιλήσουμε), να δώσουμε δύναμη στη φωνή τους (όχι στη δική μας), και να σταθούμε δίπλα τους (όχι απέναντί τους). Πολύ περισσότερο είναι ευθύνη της Πολιτείας και των εκπροσώπων της να δώσουν προτεραιότητα σε ενέργειες ουσιαστικές και όχι σε κινήσεις επικοινωνιακές, συμπεριφερόμενοι με ενσυναίσθηση, νηφαλιότητα και υπευθυνότητα. Με αυτή τη στάση για οδηγό, και ειδικά ως προς το Εθνικό Θέατρο, την πρώτη σκηνή της χώρας:

Συζήτησα μέσω τηλεδιάσκεψης με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, τονίζοντας πως ο θεσμός είναι πάνω και πέρα από όλους μας και χρέος μας είναι να τον θωρακίσουμε, και να σταθούμε στο πλάι των εργαζομένων του θεάτρου και των σπουδαστών της σχολής.

Ανακοινώσαμε σήμερα, Τετάρτη, με γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Θεάτρου και τη μετάβασή του σε μία νέα περίοδο, τον ορισμό της Έρις Κύργια, ως μεταβατικής Καλλιτεχνικής Διευθύντριας του Εθνικού Θεάτρου. Παράλληλα, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου ο επόμενος Καλλιτεχνικός Διευθυντής να αναδειχθεί από ανοιχτή διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τη γνωμοδότηση επιτροπής απαρτιζόμενης από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα επισκεφθώ το Εθνικό Θέατρο προκειμένου να συναντηθώ με τους ανθρώπους του Θεάτρου και της Σχολής, έτσι ώστε να ακούσω όλα όσα έχουν να πουν. Θέλω να γνωρίζουν πως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ο καθένας από τον ρόλο του και βάσει των αρμοδιοτήτων που προβλέπει ο νόμος, προκειμένου η μετάβαση να είναι ομαλή και η επόμενη ημέρα του Εθνικού Θεάτρου να είναι φωτεινότερη.

Επιπλέον, ως προς συνολικά τα ζητήματα βίας, διακρίσεων και παρενοχλήσεων που έχουν αποκαλυφθεί στο χώρο του πολιτισμού:

Προχωράμε τη διαδικασία για τη θέσπιση ολοκληρωμένου κώδικα δεοντολογίας σε κάθε εποπτευόμενο φορέα σύγχρονου πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ στη συνέχεια των όσων ανακοινώσαμε. Ο κώδικας θα προκύψει μέσα από διεργασίες σε κάθε φορέα, με την εκπροσώπηση όλων των άμεσα εμπλεκομένων, και ο οποίος θα συνοδεύεται προφανώς και από έναν μηχανισμό για το πώς καταγγέλλονται περιστατικά αλλά και από την πρόβλεψη κυρώσεων. Αυτή δεν είναι μία κίνηση επικοινωνιακή αλλά ουσιαστική. Είναι η βάση για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων, αφού θέτει εκ των προτέρων ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμπεριφορών και πρακτικών αλλά και της αντιμετώπισής τους, με απώτερο στόχο οι χώροι πολιτισμού και δημιουργίας να είναι ασφαλή περιβάλλοντα για όλες και όλους: Ποιες είναι αποδεκτές συμπεριφορές, ποιες όχι; Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες, σκιές και να μην αναγκάζεται κανείς και καμία να εξηγεί τα προφανή.

Είμαστε σε διαρκή επαφή με το προεδρείο του ΣΕΗ και ζητήσαμε αφενός να προωθήσουν όλες τις καταγγελίες που έχουν στη διάθεσή τους στη δικαιοσύνη, και αφετέρου να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις σε σύμπραξη και με τους παραγωγούς, για την αυτορρύθμιση του κλάδου στο πνεύμα του προαναφερθέντος κώδικα δεοντολογίας, που θα δεσμεύει όλες τις πλευρές. Παράλληλα, συζητήσαμε και με εκπροσώπους παραγωγών, ενθαρρύνοντας και εκείνους να λάβουν όλα τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά και να δημιουργηθεί ένα απόλυτα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Είμαι βέβαιος πως όλες και όλοι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, πέρα από κομματικές αντιπαραθέσεις, κοινωνικές προκαταλήψεις και καλλιτεχνικές διαφορές για να λειτουργήσουμε ενωτικά και με μοναδική πρόθεση την εξυγίανση και απάλειψη των χρόνιων παθογενειών του κλάδου, και την επούλωση των τραυμάτων, προσώπων πρωτίστως, και θεσμών».