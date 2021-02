Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μήδεια”: έρχονται καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι

Αλλάζει εκ νέου το σκηνικό του καιρού με την κάθοδο των ψυχρών αέριων μαζών στη χώρα μας. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν. Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία.

Σοβαρή επιδείνωση του καιρού στην Ελλάδα θα σημειωθεί από το Σάββατο, με την κάθοδο των ψυχρών αέριων μαζών στην περιοχή μας, που θα προκαλέσουν την κακοκαιρία «Μήδεια», όπως ονομάσθηκε από το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αλλά και την Πέμπτη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με θυελλώδεις νοτιάδες στο Αιγαίο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, oι ψυχρές αέριες μάζες που βρίσκονται στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη σήμερα, βαθμιαία θα κινηθούν νότια και θα επηρεάσουν την περιοχή της χώρας μας, κυρίως από το Σάββατο 13/2, προκαλώντας την κακοκαιρία «Μήδεια», με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις σε πολύ χαμηλά υψόμετρα.

Πριν όμως την κακοκαιρία «Μήδεια», αύριο αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά, που βαθμιαία θα επεκταθούν ανατολικά και θα επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα κεντρικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο γενικά από δυτικές διευθύνσεις ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις θυελλώδεις 7-8 μποφόρ, οι οποίοι βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στα ανατολικά έως το μεσημέρι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.