Θρήνος για βρέφος λίγων μηνών που πέθανε ξαφνικά

Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια του μικρού "αγγέλου".

Τραγική κατάληξη είχε ένα βρέφος -μόλις 8 μηνών- στην Κοζάνη, καθώς φέρεται να έφυγε από τη ζωή την ώρα που κοιμόταν. Το μωρό, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Το παιδάκι, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο το μεσημέρι της Τετάρτης (10/2) και δεν είχε τις αισθήσεις του. Το άτυχο βρέφος έφυγε από τη ζωή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για ανάνηψη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μωρό είναι οικογένειας προσφύγων/μεταναστών που διαμένει στην περιοχή και φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κοιμόταν.

Πηγή: kozanimedia.gr