Ποινική δίωξη σε 35χρονο για βιασμό της κόρης της συντρόφου του

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο "φως" για την υπόθεση. Τι κατήγγειλε η μητέρα της 14χρονης. Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος.

Σοκ προκαλεί στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης από τον σύντροφο της μητέρας της.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη με τις κατηγορίες του βιασμού, της γενετήσιας πράξης με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 14 έτη και της κατάχρησης ανηλίκου που συμπλήρωσε τα 14 έτη. Ο ίδιος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ενώπιον της Ανακρίτριας Ρόδου.

Ο 35χρονος συνελήφθη την 7η Φεβρουαρίου 2021 από αστυνομικούς του ΑΤ Ιαλυσού μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Η μητέρα διατηρούσε σχέση με τον καταγγελλόμενο τα τελευταία χρόνια και ισχυρίστηκε ότι την 6η Φεβρουαρίου 2021 το πρωί ενήργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης της. Υποστηρίζει δε ότι προέβαινε σε ασελγείς πράξεις στο παιδί τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης στους αστυνομικούς, η ίδια διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τον 35χρονο από τον Νοέμβριο του 2016 και διέμεναν μαζί. Τον Νοέμβριο του 2020 αποφάσισαν να μην μένουν πλέον στο ίδιο σπίτι χωρίς όμως να διακόψουν την σχέση τους. Η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι τα τελευταία δύο έτη παρατήρησε αλλαγή στη συμπεριφορά της 14χρονης κόρης της και έδειχνε νευρική.

Την 6η Φεβρουαρίου 2021 πήρε το κινητό της κόρης της και είδε κρυφά μηνύματα που της είχε στείλει ο 35χρονος και της έλεγε να σβήσει τη συνομιλία τους για να μην την δει κανείς και έχουν πρόβλημα. Τότε η καταγγέλλουσα αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά και έστειλε μηνύματα προσποιούμενη εκείνη και τότε κατάλαβε ότι μεταξύ τους υπήρχε κάτι ερωτικό. Μετά από επιμονή της ίδιας, η 14χρονη ανέφερε στη μητέρα της ότι της έχει αγγίξει το στήθος και ότι έχει προβεί σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της. Ακόμη, όπως αναφέρει στην κατάθεσή της η μητέρα, η 14χρονη παραδέχθηκε ότι κάποια στιγμή έλαβαν χώρα και άλλες γενετήσιες πράξεις και στοματικός έρωτας αρνούμενη όμως ότι έχει υπάρξει ολοκληρωμένη ερωτική πράξη.

Επιπλέον, η μητέρα σε συμπληρωματική της κατάθεση ανέφερε πως ήρθε σε επαφή διαδικτυακά με μία 24χρονη σήμερα κοπέλα η οποία διατηρούσε σχέση στο παρελθόν με τον 35χρονο όταν εκείνη ήταν ανήλικη. Όπως κατέθεσε η ίδια η 24χρονη γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 14 ετών και στα 15 της όπως υποστηρίζει αναγκάστηκε να συνάψει σχέση μαζί του διότι της έλεγε ότι σε διαφορετική περίπτωση θα αυτοκτονήσει. Επιπλέον, καταθέτει πως με άσκηση ψυχολογικής βίας υπέκυψε στις ορέξεις του και ήλθαν σε συνουσία παρά τη θέλησή της. Στη συνέχεια η συνουσία μεταξύ τους γινόταν χωρίς να το θέλει όμως χωρίς να προβάλλει αντίσταση γιατί φοβόταν. Μάλιστα, αναφέρει ότι όταν ήταν 16 ετών συγκατοίκησαν αρχικά στο σπίτι των γονιών του και μετά έμειναν μόνοι τους.

Όπως υποστηρίζει η 24χρονη, η βία που της ασκούσε ήταν ψυχολογική, σε κάθε διάλειμμα του σχολείου ήταν εκεί και ήθελε να κάθεται δίπλα του πολλές φορές χωρίς να μιλάνε, απαγορεύοντάς της να μιλάει ακόμη και με τους συμμαθητές της. Επιπλέον, όπως ισχυρίζεται η νεαρή γυναίκα, ενώ έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, ο 35χρονος προσπαθούσε με ψεύτικα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης να την προσεγγίσει.

Η 24χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη αλλά προέβη στην κατάθεσή της γιατί δεν θέλει να πειράξει την ίδια ή κάποια άλλη κοπέλα στο μέλλον. Η 14χρονη φερόμενη ως θύμα στην κατάθεσή της υποστηρίζει πως με τον 35χρονο τσακώνονταν συχνά κι εκείνος προσπαθούσε να επεμβαίνει στη ζωή της και να γνωρίζει ό,τι κάνει. Όταν πήγαιναν βόλτα με το μηχανάκι, όπως καταθέτει, εκείνος συνήθιζε να της χαϊδεύει τα πόδια. Κατέθεσε ότι πριν από δύο χρόνια περίπου ενώ κάθονταν στον καναπέ του σπιτιού εκείνος άρχισε να τη χαϊδεύει.

Όπως περιγράφει στους αστυνομικούς, την ακουμπούσε με το χέρι του στην κοιλιά και στο στήθος και μετά έβαλε το χέρι του κάτω από την μπλούζα της. Σε αυτή την κίνηση η 14χρονη, όπως ισχυρίζεται, δεν αντέδρασε και μάλιστα στη συνέχεια έκαναν και στοματικό έρωτα. Όπως αναφέρει η 14χρονη, η τελευταία φορά που συνέβη παρόμοιο περιστατικό ήταν στις 6 Φεβρουαρίου το πρωί όταν εκείνος μπήκε στο δωμάτιό της και κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, οπότε και ξεκίνησε να τη χαϊδεύει στα πόδια και στα οπίσθια και στη συνέχεια έβαλε το χέρι του μέσα από το εσώρουχό της οπότε και προέβη και σε άλλες γενετήσιες πράξεις. Ακόμη, η 14χρονη αναφέρει πως ο 35χρονος συχνά της έστελνε μηνύματα για να της πιάσει συζήτηση ενώ σε ένα από αυτά της είχε εκμυστηρευτεί πως γύρισε για εκείνη την περίοδο που είχε τσακωθεί με τη μητέρα της και είχε φύγει από το σπίτι. Επιπλέον, αναφέρει πως όταν διανυκτέρευε στο σπίτι του 35χρονου της έκανε τα ίδια με περισσότερη άνεση και τέλος δήλωσε πως επιθυμεί να τιμωρηθεί.

Ο 35χρονος από την άλλη, προανακριτικά αρνήθηκε τις κατηγορίες και επεσήμανε πως οι κατηγορίες που του αποδίδονται δεν είναι αληθείς. Τόνισε πως το μόνο που έχει γίνει ήταν πριν από καιρό όταν ήταν στο σπίτι τους, η 14χρονη έπιασε το χέρι του και το έβαλε στο στήθος της. Όπως αναφέρει εκείνος αμέσως τράβηξε το χέρι του και δεν έδωσε σημασία. Το ίδιο περιστατικό είχε γίνει 2-3 φορές. Επιπλέον, ισχυρίζεται πως όποτε έβλεπαν ταινία η 14χρονη ξάπλωνε στην κοιλιά του και όποτε εκείνη έκανε τέτοια κίνηση αυτός τη σταματούσε. Άλλες φορές όταν εκείνη του έπαιρνε το χέρι το έβαζε κάτω από την μπλούζα της και άλλες φορές πάνω από τα ρούχα. Μάλιστα αναφέρει πως σε όλα αυτά ήταν μόνοι τους και δεν μπορεί να αποδείξει ότι η 14χρονη λέει ψέματα ενώ αρνείται ότι έχει γίνει στοματικός έρωτας ή οποιαδήποτε άλλη γενετήσια πράξη.

Αναφορικά με τα μηνύματα ο 35χρονος ισχυρίζεται πως η 14χρονη συνηθίζει να μιλάει σε όλους με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποιώντας δηλαδή διάφορους όρους όπως «αγάπη μου» ενώ για το περιστατικό της 6ης Φεβρουαρίου είπε ότι βγήκε από το δωμάτιό της του είπε καλημέρα και κάθισε εκείνη στον καναπέ και ο ίδιος στο τραπέζι ενώ μέσα στο δωμάτιο βρισκόταν η μεγάλη της αδελφή. Για τη σχέση του στο παρελθόν με ανήλικη επεσήμανε πως είχαν σχέση με τη θέλησή της εν γνώσει των γονέων της και ότι κράτησε για πολλά χρόνια.

Πηγή: dimokratiki.gr