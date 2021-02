Life

Οι Offspring κυκλοφορούν νέο αλμπουμ μετά από πολλά χρόνια!

Τι λένε τα μέλη του συγκροτήματος για την "επιστροφή" στην δισκογραφία.

Οι Offspring επιβεβαίωσαν ότι θα κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ εντός του 2021.

Το τελευταίο άλμπουμ των βετεράνων της πανκ ροκ ήταν το «Days Go By» του 2012. Είχαν υπονοήσει αρκετές φορές τα τελευταία εννέα χρόνια την επάνοδό τους, αλλά τώρα αποκάλυψαν ότι το άλμπουμ έχει ολοκληρωθεί.

Σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσιεύτηκε στις 8 Φεβρουαρίου ο αρχηγός του γκρουπ, Μπράιαν «Ντέξτερ» Χόλαντ και ο κιθαρίστας Κέβιν «Νουντλς» Γουάσερμαν ακούγονται να συζητούν για το άλμπουμ.

«Κυκλοφορούμε δίσκο. Τελείωσε, τελείωσε, είναι στο κουτί όπως λένε. Έχουμε τραγούδια, έχουμε τίτλους, έχουμε ετικέτα, έχουμε έναν τίτλο για το άλμπουμ, έχουμε ένα εξώφυλλο, έχουμε την καλλιτεχνική επιμέλεια και πολλά άλλα. Είναι έτοιμο για κυκλοφορία. Το κυκλοφορούμε» αναφέρουν.

Στο βίντεο δεν διευκρινίζεται πότε ακριβώς οι θαυμαστές του γκρουπ θα έχουν στα χέρια τους το άλμπουμ, αλλά έχει δοθεί υπόσχεση για το 2021.

Το 2019 σε δηλώσεις του για το άλμπουμ ο αρχηγός των Offspring είχε δυσκολευθεί να το περιγράψει. «Υποθέτω ότι είναι πανκ ροκ, αλλά στη συνέχεια προσθέτουμε μερικά τραγούδια που δεν είναι αυτά που κανονικά μπορείτε να προβλέψετε. Έχουμε πολλά γρήγορα τραγούδια, καθώς και μερικά πράγματα που μπορεί να μην περιμένετε πραγματικά από εμάς» σημείωσε.