Εγκρίθηκε ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Οι στόχοι και η καταλυτική σημασία του RRF, για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών στην ΕΕ από την πανδημία κορονοϊού.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποικρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) – το κύριο εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα με το οποίο καθίστανται διαθέσιμα 672,5 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις στα κράτη-μέλη για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων», τονίζει με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανοίγει τον δρόμο για να τεθεί σε εφαρμογή ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, ως τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να υποβάλουν επισήμως τα εθνικά τους σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, τα οποία θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή και θα εγκριθούν από το Συμβούλιο.

Η προχρηματοδότηση του 13 % του συνολικού ποσού που προορίζεται για τα κράτη μέλη θα διατεθεί μόλις εγκριθούν τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό θα χορηγηθεί εκεί όπου χρειάζεται το συντομότερο δυνατόν.

Για να ξεκινήσουν οι εκταμιεύσεις, τα κράτη μέλη, πρέπει να επικυρώσουν την απόφαση για τους ίδιους πόρους στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Μόνο έξι χώρες έχουν ολοκληρώσει την εθνική τους διαδικασία σε αυτό το στάδιο.

Στόχοι του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαρθρώνεται γύρω από έξι πυλώνες: την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την οικονομική συνοχή, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική και εδαφική συνοχή, την υγεία, την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα, τις πολιτικές για την επόμενη γενιά.

Ο Μηχανισμός θα βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και να την θέσει σε πορεία ψηφιακής μετάβασης, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και τονώνοντας την ανάπτυξη στη διαδικασία. Τουλάχιστον το 37 % των δαπανών για τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων, ενώ τουλάχιστον το 20 % των δαπανών θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης.

Το Συμβούλιο πρέπει τώρα να εγκρίνει επισήμως τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, προτού την υπογράψουν οι πρόεδροι του Συμβουλίου ECOFIN και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια, ο κανονισμός θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, προκειμένου να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του. Η Επιτροπή αναμένει ότι όλα τα αναγκαία τυπικά στάδια θα ολοκληρωθούν εγκαίρως, ώστε ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να τεθεί σε ισχύ το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.