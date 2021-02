Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δραματική προειδοποίηση από κορυφαίο Γερμανό λοιμωξιολόγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καμπανάκι" από τον Κρίστιαν Ντρόστεν. Τι λέει για το τρίτο "κύμα" της πανδημίας.

Ο λοιμωξιολογος Κρίστιαν Ντρόστεν, ο γιατρός με την μεγαλύτερη επιρροή στην Γερμανία στο θέμα του κορονοϊού, προειδοποιεί για τρίτο κύμα σε περίπτωση πρόωρου τέλους του lockdown.

«Με τον τρέχοντα αριθμό αναπαραγωγής (R) του ιού δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε συχνότητα κρουσμάτων κάτω των 50 έως τα μέσα Μαρτίου», είπε σήμερα ο κορυφαίος λοιμωξιολόγος της πανεπιστημιακής κλινικής του νοσοκομείου Charite του Βερολίνου, σε διάλεξή του στην Ιατρική Ένωση Βορείου Ρήνου στο Ντίσελντορφ, σύμφωνα με την εφημερίδα Rheinische Post (RP).

«Οι λοιμώξεις μπορεί να να μειώνονται, αλλά αυτό γίνεται βασανιστικά αργά. Αν ανοίξουμε τώρα (έστω και) με μισή καρδιά, αναπόφευκτα θα έρθει ένα τρίτο κύμα του κορονοϊού μετά το (καθολικό/προτεσταντικό) Πάσχα (4 Απριλίου)», τόνισε ο Κρίστιαν Ντρόστεν.

«Στα σχολεία υπήρξαν κρούσματα, τα οποία φαίνονται ξεκάθαρα στους αριθμούς γύρω στα τέλη του έτους. Σε τέτοιες περιπτώσεις μια διέξοδος θα μπορούσε να είναι να μπει σε καραντίνα ολόκληρη η τάξη για πέντε ημέρες εφόσον εντοπισθεί ένας μαθητής ο οποίος έχει μολυνθεί από τον κορονοϊό και στη συνέχεια να γίνουν διαγνωστικά τεστ για να διαπιστωθεί εάν κάποιος άλλος μαθητής έχει επίσης μολυνθεί. Όσοι μαθητές είναι θετικοί στον κορονοϊό θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι. Τα άλλα παιδιά όμως θα μπορούσαν να επιστρέφουν στο σχολείο», πρόσθεσε ο Ντρόστεν κατά την εφημερίδα RP.