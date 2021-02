Πολιτική

Κορονοϊός: Σύσκεψη στο Μαξίμου για τα μέτρα στους χώρους εργασίας

Στο “μικροσκόπιο” ο συντονισμός των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας.

Σύσκεψη για τον συντονισμό του ελέγχου, ιδιαίτερα στους εργασιακούς χώρους, της τήρησης των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού στην Αττική, θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη, την οποία θα συντονίσει ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η γενική γραμματέας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η γενική γραμματέας Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Άννα Στρατινάκη, καθώς και ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης.