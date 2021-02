Οικονομία

Σταϊκούρας - ΕΤΕπ: Σε ποσό ρεκόρ ανήλθε η ετήσια χρηματοδότηση προς την Ελλάδα

Παρουσίασε λεπτομέρειες για την οικονομική στήριξη για την υλοποίηση επενδύσεων, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Ιστορικό ρεκόρ, τόσο ως προς το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης που παρείχε ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων) στην Ελλάδα όσο και ως προς το ύψος των μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν, επετεύχθη το 2020.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΕΤΕπ, το περασμένο έτος συμφωνήθηκε νέα χρηματοδότηση ύψους άνω των 2,8 δισ. ευρώ για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις με μεγάλο αντίκτυπο σε ολόκληρη τη χώρα, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) και της Ελλάδας. Παράλληλα, εγκρίθηκαν από την ΕΤΕπ επιπλέον 4,3 δισ. ευρώ για μελλοντικές επενδύσεις.

Η χρηματοδότηση του Ομίλου της ΕΤΕπ στην Ελλάδα κατά την περυσινή χρονιά ήταν η τρίτη μεγαλύτερη μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη υψηλότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τις κατά κεφαλήν υπογραφές συμβάσεων με την ΕΤΕπ.

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτή την ιδιαιτέρως σημαντική οικονομική και τεχνική στήριξη της ΕΤΕπ για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων, που θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της COVID-19, θα επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση, θα αξιοποιήσουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια, παρουσιάστηκαν σήμερα από τον Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών και διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (για την Ελλάδα), τον Βέρνερ Χόγιερ, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και τον Κρίστιαν Κέτελ Τόμσεν, αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ, αρμόδιο για την Ελλάδα.

«Το 2020 ήταν ένα έτος μεγάλης δοκιμασίας για την Ελλάδα, την Ευρώπη και ολόκληρο τον πλανήτη, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού και των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών της. Επιπτώσεις που κατέστησαν αναγκαία τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με κάθε διαθέσιμο εργαλείο, μέσο και πόρο. Η ελληνική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στην πρόκληση αυτή στον βέλτιστο δυνατό βαθμό. Η συμβολή του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς αυτή την κατεύθυνση ήταν πολύ σημαντική. Μάλιστα, η στενή και αποδοτική συνεργασία μεταξύ των ελληνικών Αρχών και της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα οδήγησε σε οικονομικά αποτελέσματα-ρεκόρ. Η χρηματοδότηση συνολικού ύψους 2,8 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων το περασμένο έτος, βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις -και, πρωτίστως, τις μικρομεσαίες- να ξεπεράσουν τις προκλήσεις της COVID-19 και στηρίζει την ενεργειακή μετάβαση, δράσεις για το κλίμα και έργα υποδομών. Επιπλέον, η έγκριση της χρηματοδότησης μελλοντικών επενδυτικών σχεδίων συνολικού ύψους 4,3 δισ. ευρώ -ποσό που ξεπερνά κάθε προηγούμενο στα χρόνια της δραστηριοποίησης της ΕΤΕπ στην Ελλάδα και είναι σχεδόν τριπλάσιο, σε σύγκριση με το 2019- εγγυάται την περαιτέρω ενδυνάμωση του ρόλου του Ομίλου ΕΤΕπ ως κομβικού τεχνικού και χρηματοδοτικού εταίρου της χώρας», δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας.

«Ο Όμιλος ΕΤΕπ είναι προσηλωμένος στο να υποστηρίζει επενδύσεις υψηλού αντίκτυπου οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να φέρουν θετικές αλλαγές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το περασμένο έτος, η συμμετοχή-ρεκόρ της τράπεζας της ΕΕ στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας έναντι της COVID-19, την αύξηση της δράσης για το κλίμα και την υποστήριξη επενδύσεων προτεραιότητας, κατέστη δυνατή χάρη στη στενή και διαρκή συνεργασία μεταξύ των ελληνικών Αρχών, των επιχειρηματικών εταίρων και της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα. Οι ειδικοί της ΕΤΕπ και του ΕΤΕ παίρνουν διδάγματα από πρωτοποριακά έργα στην Ελλάδα και συνεισφέρουν με παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές, για να βοηθήσουν ώστε οι επενδύσεις στην Ελλάδα να αποδώσουν περισσότερο. Ο αντίκτυπος της μελλοντικής δραστηριότητας του Ομίλου ΕΤΕπ θα ενισχυθεί περαιτέρω, με την έγκριση αριθμού-ρεκόρ νέων έργων. Η στενή συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ομίλου ΕΤΕπ αποδίδει καρπούς και θα γίνει ακόμη ισχυρότερη στο μέλλον», δήλωσε ο Βέρνερ Χόγιερ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

«Η ΕΤΕπ υποστηρίζει τις επιχειρηματικές επενδύσεις, αλλάζει προς το καλύτερο την πρόσβαση στην πράσινη ενέργεια και βελτιώνει σημαντικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή-ρεκόρ του Ομίλου ΕΤΕπ την περασμένη χρονιά επιτρέπει σε χιλιάδες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και έργα μικρής κλίμακας, προκειμένου να προσφέρουν ασφαλέστερους δρόμους, καλύτερα σχολεία και προστασία από τις πλημμύρες. Αυτό καθίσταται εφικτό, χάρη στην κοινή δέσμευση και αφοσίωση των ομολόγων μας ανά τη χώρα και της Ομάδας Επενδύσεων της ΕΤΕπ για την Ελλάδα», είπε ο Κρίστιαν Κέτελ Τόμσεν, αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αρμόδιος για την Ελλάδα.

Η μεγαλύτερη ετήσια στήριξη της ΕΤΕπ για την κλιματική δράση στην Ελλάδα

Το 45% της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ που διατέθηκε πέρυσι στην Ελλάδα θα συμβάλει άμεσα στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

Σε αυτό περιλαμβάνεται ειδική χρηματοδότηση για την ενθάρρυνση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης και τοπικών έργων για την καλύτερη προστασία κατοικιών και επιχειρήσεων από τις πλημμύρες.

Ενισχυμένη συνεργασία ΕΤΕπ και ΕΤΕ που βοηθά τις εταιρείες να επενδύσουν και να καινοτομήσουν

Πέρυσι, ο Όμιλος ΕΤΕπ παρείχε 1,2 δισ. ευρώ για στοχευμένες πιστωτικές γραμμές που διαχειρίζονται 11 κορυφαίες ελληνικές τράπεζες.

Η νέα χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιείται για τη στήριξη δράσεων για το κλίμα, τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση χωρίς αποκλεισμούς, την ενθάρρυνση γεωργικών επενδύσεων και την παροχή βοήθειας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

Στην παραπάνω χρηματοδότηση περιλαμβάνονται 423 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), ποσό σημαντικά αυξημένο, σε σύγκριση με τα 29 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν το 2019.

Στήριξη της ενεργειακής μετάβασης σε όλη την Ελλάδα

Πέρυσι, η ΕΤΕπ διέθεσε 1,2 δισ. ευρώ για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση αυτή στηρίζει την κατασκευή νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων με την Κρήτη, που θα επιτρέψουν τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, καθώς και την εγκατάσταση 7.000 χιλιομέτρων νέας υποδομής διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, βελτιώνοντας την αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η ΕΤΕπ διαθέτει επίσης 125 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της κατασκευής ενός νέου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας 826 MW στην Ελλάδα από τη Μυτιληναίος ΑΕ, το οποίο θα οδηγήσει στην ευρύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα και θα επιτρέψει τη σταδιακή απεξάρτηση της Ελλάδας από τον λιγνίτη ως καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2023, καλύπτοντας τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ζήτηση.

Τεχνική συνεργασία με την Ελλάδα για κοινή χρήση βέλτιστων πρακτικών και ενίσχυση του αντίκτυπου των έργων

Το περασμένο έτος, η ειδική Ομάδα Επενδύσεων του Ομίλου ΕΤΕπ για την Ελλάδα παρείχε τεχνογνωσία σε 13 έργα στη χώρα.

Η ΕΤΕπ διέθεσε επίσης ειδικούς επί οικονομικών θεμάτων, με στόχο να βοηθήσει στη δημιουργία της νέας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως τονίστηκε από τον Πρόεδρο της ΕΤΕπ και τα επιτελικά της στελέχη, οι χρηματοδοτήσεις της τράπεζας προς την χώρα μας εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν στα ίδια επίπεδα που ανήλθαν το 2020, που αποτέλεσε έτος ρεκόρ αναφορικά με το ύψος χρηματοδοτήσεων. Επισημάνθηκε επίσης ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών είναι άριστη και ενισχύεται διαρκώς.