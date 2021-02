Αθλητικά

Νέα κρούσματα κορονοϊού στον Παναθηναϊκό

Στον "αέρα" δύο αγώνες των "πράσινων" στην Euroleague.

Δέκα κρούσματα κορονοϊού μετρά συνολικά ο Παναθηναϊκός, από τις 3 Φεβρουαρίου, όταν είχε ανακοινώσει το πρώτο, δύο ημέρες πριν το ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων», με τον Ολυμπιακό, στο ΣΕΦ. Σήμερα, Τετάρτη , οι «πράσινοι» υποβλήθηκαν εκ νέου σε τεστ κορονοϊού και ανιχνεύθηκαν τρία νέα κρούσματα. Την περασμένη Δευτέρα, ο Παναθηναϊκός μετρούσε ήδη επτά κρούσματα.

Ήδη, αναβλήθηκε ο προημιτελικός Κυπέλλου του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι, ενώ μετά την αρνητική εξέλιξη των νέων κρουσμάτων υπάρχουν πιθανότητες να αναβληθούν και οι δύο αγώνες του επί ρωσικού εδάφους για τη Euroleague: Ο εξ αναβολής αγώνας της 6ης αγωνιστικής με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στις 17 Φεβρουαρίου, αλλά και ο προγραμματισμένος για τις 19 Φεβρουαρίου αγώνας του στη Μόσχα, με την ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Euroleague.

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Euroleague, ένας αγώνας αναβάλλεται αν έστω η μία εκ των δύο ομάδων δεν μπορεί να συγκεντρώσει οκτώ υγιείς παίκτες.