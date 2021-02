Κοινωνία

Κλειστά σχολεία: Οι ώρες της τηλεκπαίδευσης για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιστροφή στην εξ αποστάσεως διδασκαλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Αττικής. Αναλυτικά οι αλλαγές.

Στα δεδομένα που ίσχυαν κατά την προηγούμενη αναστολή τής δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων, θα επιστρέψουν μαθητές και εκπαιδευτικοί της Αττικής από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου.

Έτσι, Γυμνάσια και Λύκεια θα πραγματοποιούν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως, μέσω της γνωστής πλέον πλατφόρμας Webex, κατά τις πρωινές ώρες: 8:30-14:10 για τα Γυμνάσια και 8:00 - 13:40 για τα Λύκεια.

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα πραγματοποιούν τηλεκπαίδευση κατά τις μεσημβρινές ώρες: 14:10 - 16:20 τα Νηπιαγωγεία και 14:10 - 17:20 τα Δημοτικά.

Επιπλέον, για τους μικρούς μαθητές θα αρχίσει από την Πέμπτη εκ νέου η προβολή επεισοδίων εκπαιδευτικής τηλεόρασης από την ΕΡΤ2, για τους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τις 10:00 έως τις 12:00.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε νωρίτερα, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Αττικής θα αναστείλουν τη δια ζώσης λειτουργία τους έως και τις 28 Φεβρουαρίου. Όπως είπε, η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων της Αττικής στο διάστημα 11 έως και 28 Φεβρουαρίου 2021 εντάσσεται στο πλαίσιο των πρόσθετων μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, που ανακοινώθηκε την Τρίτη από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης εξαιρούνται των παραπάνω ρυθμίσεων και θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους με φυσική παρουσία.