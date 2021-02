Οικονομία

ΑΔΜΗΕ: Έκτακτα μέτρα στον απόηχο του μπλακ άουτ

Σχέδιο άμεσης δράσης μετά τη βλάβη στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κουμουνδούρου και εν όψει του νέου κύματος κακοκαιρίας.

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε ότι έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο άμεσης δράσης για τη θωράκιση του Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας σε συνέχεια του σοβαρού συμβάντος της 7ης Φεβρουαρίου και εν όψει του κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα.

Τα εν λόγω μέτρα έχουν έκτακτο χαρακτήρα, καθώς λαμβάνονται ως αποτέλεσμα της εξασθένισης του Συστήματος της Αττικής και της Πελοποννήσου μετά την απώλεια του αυτομετασχηματιστή στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου. Έχουν, ωστόσο, βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα καθώς στο επόμενο διάστημα η Εταιρεία αναμένεται να παραλάβει 10 νέους αυτομετασχηματιστές στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανανέωσης Εξοπλισμού, με τους οποίους θα αναβαθμιστούν και θα ενισχυθούν οι υποδομές των Κέντρων Υψηλής Τάσης, μεταξύ άλλων και στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, ο Διαχειριστής προχωρά στην ανάληψη των εξής έκτακτων μέτρων:

Συντονισμένες ενέργειες με τον ΔΕΔΔΗΕ για μεταφορά φορτίων από το ΚΥΤ Κουμουνδούρου σε άλλα εγγύτερα ΚΥΤ (ΚΥΤ Αχαρνών, ΚΥΤ Αγ. Στεφάνου) με στόχο την αποφόρτιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου και ευρύτερα στη χρήση εναλλακτικών οδεύσεων τροφοδοσίας καταναλωτών.

Αναστολή των συντηρήσεων για διαθεσιμότητα όλων των μονάδων παραγωγής. Ο ΑΔΜΗΕ έχει ζητήσει από τους παραγωγούς αυξημένη επιμέλεια στη λειτουργία των μονάδων τους προκειμένου να ανταποκριθούν εγκαίρως και επαρκώς στις ανάγκες λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Επιβεβλημένη παραγωγή στις ευρύτερες περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, για τη λειτουργία των μονάδων παραγωγής “Μεγαλόπολη 5”, “Μεγαλόπολη 4”, “Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Λάδωνα” και ΥΗΣ Καστρακίου της ΔΕΗ, “Θερμοηλεκτρικός Σταθμός (ΘΗΣ) Αγίων Θεοδώρων” της Korinthos Power και “Ήρων-Ι” της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ.

Συντονισμένες ενέργειες με τον ΔΕΣΦΑ για διασφάλιση ποσοτήτων φυσικού αερίου προς κάλυψη της συνεχούς και υψηλής παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου.

Επαναπρογραμματισμός και αναδιάταξη όλων των συνεργείων κατασκευών και συντήρησης του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με τις νέες έκτακτες προτεραιότητες, τα οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα με στόχο την άμεση παρέμβαση και αντιμετώπιση συμβάντων.