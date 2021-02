Αθλητικά

Ηρακλής - ΠΑΟΚ: Ο “Δικέφαλος” κρατούσε το ρόπαλο

Στους “4” του Κυπέλλου προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας μία σπουδαία ανατροπή.

“Ραντεβού” με τον Προμηθέα στον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, έκλεισε ο ΠΑΟΚ, μετά τη νίκη επί του Ηρακλή (63-61).

Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε θρίλερ και ο “Δικέφαλος του Βορρά” κατάφερε να ανατρέψει στο τέλος τα εις βάρος του δεδομένα και να πάρει το “εισιτήριο” της πρόκρισης.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Λοβ, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-14, 30-26, 42-43, 61-63

Ηρακλής (Καλύβας): Ενετσιόνια 8, Σαγκς 5, Ίμπανκς 3, Σχίζας, Καββαδάς 9, Γεωργαλάς, Τσαϊρέλης 2, Μπόουλιν 5, Βεργίνης 3, Χάνλαν 17, Γκιουζέλης, Χάτσερ 9.

ΠΑΟΚ (Λυκογιάννης): Μπιτς, Κονατέ 4, Λοβ 21, Γκρίφιν 11, Τσαλμπούρης 4, Μαργαρίτης 6, Κακλαμανάκης 2, Ιατρίδης, Καμπερίδης 11, Παπαντωνίου 2, Τέρνερ 2.