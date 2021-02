Οικονομία

Καφούνης στον ΑΝΤ1: χωρίς κούρεμα χρεών θα βάλουν “λουκέτο” οι μισοί έμποροι

Τι λέει ο Πρ. του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών για τις ρυθμίσεις οφειλών, την Επιστρεπτέα Προκαταβολή και την ανάγκη για μεγαλύτερο περιορισμό στις μετακινήσεις.

"Το ύψιστο αγαθό είναι η δημόσια Υγεία και το λιανεμπόριο είναι ένας σοβαρός κλάδος που σέβεται τα πάντα και λειτουργεί με ασφάλεια. Εδώ έχουμε μια φάση που ελήφθησαν αποφάσεις μάλλον αυστηρές για το λιανεμπόριο, με τα μέτρα ακορντεόν και για τα σχολεία', τόνισε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

"Οι συνάδελφοι μου εκφράζουν αγωνία για την βιωσιμότητα τους. Αν δεν ρυθμίσουμε γενναία με πολλές δόσεις και δεν γίνει ένα κούρεμα σε αυτές, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τις οφειλές. Αυτό ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις και δεν θα πρέπει να διαχωρίζουμε κλάδους", πρόσθεσε ο κ. Καφούνης.

"Το ίδιο ισχύει και για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Επειδή ο αλγόριθμος κάνει λάθη, πρέπει να τον διορθώσουμε, ώστε να μην επαληθευτεί η πρόβλεψη μας ότι θα βάλει λουκέτο ένας στους δύο εμπόρους", σημείωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

"Πρέπει να ανοίξει η αγορά την πρώτη Μαρτίου, δεν θα αντέξει άλλες παρατάσεις στο lockdown. Με προβληματίζει ότι με ένα sms ένας πολίτης μπορεί να μετακινηθεί με τον κωδικό 6 για να αθληθεί σε έναν άλλο δήμο, μακριά από το σπίτι του. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη αυστηρότητα και αστυνόμευση για την τήρηση των μέτρων" κατέληξε ο Σταύρος Καφούνης.