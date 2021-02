Κοινωνία

Ανατροπές στις βεβαιώσεις μετακίνησης για μισθωτούς - επαγγελματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποφασίσθηκε στη σύσκεψη, στο Μέγαρο Μαξίμου, με αντικείμενο τους ελέγχους στους χώρους εργασίας.

Η εντατικοποίηση των ελέγχων στους χώρους εργασίας, με άξονα τη διαμόρφωση συγκεκριμένου πλαισίου για την επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού στους χώρους αυτούς, αποφασίστηκε σήμερα σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, της Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη, της Γενικής Γραμματέως Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Άννας Στρατινάκη και του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας Άγγελου Μπίνη.

Πιο συγκεκριμένα, στον ιδιωτικό τομέα:

Όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς τηλεργασίας ή σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, δεν δύνανται να λαμβάνουν βεβαιώσεις μετακίνησης από τον εργοδότη τους (είτε από το ΕΡΓΑΝΗ είτε από το forma.gov.gr)

Όσοι είναι αυτοπασχολούμενοι, επιστήμονες και ελεύθεροι επαγγελματίες, μαζί με τη βεβαίωση «τύπου Α’» που εκδίδεται από το forma.gov.gr θα πρέπει να φέρουν και εκτύπωση από το Taxisnet των φορολογικών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι έλεγχοι της τήρησης των μέτρων στους χώρους εργασίας θα πραγματοποιούνται στη βάση της προδήλωσης που γίνεται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία, σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων ή εμπίπτουν στην κατηγορία του αναγκαίου προσωπικού.

Επισημαίνεται ότι α) οι δηλώσεις που εκδίδονται από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα αφορούν αποκλειστικά στο νόμιμο δηλωθέν ωράριο εργασίας, β) οι άδειες μετακίνησης που βρίσκονται σε ισχύ για τους ευρισκόμενους σε τηλεργασία και σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων παύουν να ισχύουν.

Οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να κινούνται μόνο με τη χρήση των 6 επιλογών του sms στο 13033.

Για τον δημόσιο τομέα:

Οι έλεγχοι θα γίνονται με βάση το πλάνο εργασιών που οφείλουν να διαθέτουν οι δημόσιες υπηρεσίες και από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι λειτουργούν μόνο με το απολύτως αναγκαίο προσωπικό και θα αναφέρεται και στους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε καθεστώς τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασία.

Οι βεβαιώσεις κίνησης θα πρέπει να φέρουν τη στρογγυλή σφραγίδα της υπηρεσίας, με τη φροντίδα των οικείων διευθύνσεων προσωπικού, ενώ θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα.

Επίσης, από σήμερα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει άμεση διασταυρωτική πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του εργαζόμενου πληθυσμού της χώρας, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων ξεκινά τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, ενώ οι έλεγχοι θα είναι αυστηροί και συστηματικοί.