Κόσμος

Ο Αντώνης Συκάρης στον ΑΝΤ1 για τις δραματικές στιγμές στα Ιμαλάϊα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την σωτήρια απόφαση που πήρε, προσπαθώντας να ανέβει στην δεύτερη υψηλότερη κορυφή. Αγωνία για τρεις ορειβάτες που αγνοούνται.