Κλοπιμαία βρέθηκαν και σε δεύτερο σπίτι του 72χρονου

Νέα “λαβράκια” έβγαλε η έρευνα της Αστυνομίας σε σπίτι του συλληφθέντα για ληστείες και κλοπές.

Έρευνα και σε δεύτερη κατοικία του 72χρονου που συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας για ένοπλες ληστείες και κλοπές, σε συνεργασία με αλλοδαπούς κακοποιούς, πραγματοποίησαν στα Άνω Λιόσια, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, στελέχη της Ασφάλειας και της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Στη συγκεκριμένη κατοικία βρέθηκαν τρία περίστροφα, ένα όπλο αερίου, πέντε καραμπίνες, ένα μαχαίρι με μήκος λάμας 20 εκατ., 36 φυσίγγια καραμπίνας,123 σφαίρες, δεκάδες ρολόγια χειρός και κοσμήματα, μία συλλογή αποτελούμενη από 51 νομίσματα και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Στη συνέχεια και με το πέρας της κατ’ οίκον έρευνας, κατόπιν αξιοποίησης νέων πληροφοριών, ανωτέρω στελέχη μετέβησαν εκ νέου στην οικία του συλληφθέντος στην Αθήνα, στην οποία διενεργήθηκε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, εντός επίπλου στο σαλόνι της οικίας, 50 χρυσές λίρες, τρία χρυσά νομίσματα, δύο πλάκες χρυσού (βάρους πέντε γραμμαρίων έκαστη), ένα πλακίδιο χρυσού (βάρους δέκα γραμμαρίων), ένα χρυσό βραχιόλι χειρός και τρία ρολόγια διάφορων επωνυμιών.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

Κατόπιν των ανωτέρω, η ΕΛ.ΑΣ. παρακαλεί οι πολίτες που έχουν υποβάλλει μήνυση για κλοπή ή διάρρηξη στις οικίες τους, από τις οποίες έχουν κλαπεί ρολόγια (ανδρικά και γυναικεία), περιδέραια και δαχτυλίδια, να προσέρχονται στα αντίστοιχα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής που έχει υποβληθεί η μήνυση, προκειμένου να τους επιδεικνύονται οι φωτογραφίες των κλοπιμαίων. Σε περίπτωση που το κλεμμένο αντικείμενο προσομοιάζει, τότε παρακαλούνται όπως, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού (τηλ. 210-4511343) λόγω της πανδημίας COVID-19, μεταβούν στο Γρ. Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά προς αναγνώρισή του.