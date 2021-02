Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Βλέπουμε το τέλος του τούνελ

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για το νέο lockdown, τον εμβολιασμό, τα μέτρα στήριξης της οικονομίας και τον τουρισμό.

«Αυτό το οποίο μας ανησύχησε ήταν η αύξηση των νοσηλειών στην Αττική, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα μεταλλαγμένα στελέχη γνωρίζουμε ότι έχουν μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Γνωρίζουμε ότι αυτή η επιδημία έχει την τάση να ξεφεύγει από τον έλεγχο γρήγορα», δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ.

«Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τις πιο πολλές φορές τα ημίμετρα δεν λειτούργησαν ουσιαστικά», είπε αναφερόμενος στην επιβολή των νέων περιοριστικών μέτρων. «Πρέπει να περάσουμε και από αυτή τη δοκιμασία. Εύχομαι να είναι σύντομη. Δεν βλέπουμε απλά το φως στην άκρη του τούνελ. Βλέπουμε το τέλος του τούνελ», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Μακάρι να μη χρειαστεί να ξανακλείσουμε»

«Αν δεν τηρούνται τα ποσοστά τηλεργασίας θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις. Η αστυνόμευση έχει τα όριά της», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι υπάρχει κόπωση και κούραση του κόσμου, επισημαίνοντας πως «αν συγκρίνετε με άλλες χώρες, ο βαθμός συμμόρφωσης των πολιτών είναι πολύ καλύτερος».

Αναφερόμενος στα σχολεία, ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως «κάθε εβδομάδα στο σχολείο είναι κέρδος για τα παιδιά. Μακάρι να μπορούσαμε να κρατήσουμε τα παιδιά στο σχολείο στην Αττική. Η τηλεκπαίδευση είναι μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα».

Όπως είπε, έχει ζητήσει από την Υπουργό Παιδείας να γίνουν προσαρμογές, με στόχο «να γίνουν κανονικά οι Πανελλήνιες Εξετάσεις, με μειωμένη ύλη». «Θα γίνουν προσαρμογές, με ενδεχόμενη επέκταση του σχολικού έτους», συμπλήρωσε.

Εξέφρασε την ευχή «να μη χρειαστεί να ξανακλείσουμε». «Η Πάτρα είναι ήδη κλειστή. Στη Θεσσαλονίκη δεν είμαστε ακόμα εκεί… Έχουμε και τραυματική εμπειρία από τη Θεσσαλονίκη, που δεν θα θέλαμε να επαναληφθεί».

«Είμαστε σε καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από κάποιους μήνες»

«Δεν υπάρχει κανείς που να έχει τη μαγική λύση για να αντιμετωπιστεί αυτός ο ιός. Κάνουμε πολύ περισσότερα τεστ. Να ενθαρρύνω τους πολίτες, υπάρχουν δωρεάν τεστ. Ο βαθμός θετικότητας είναι χαμηλός, έχουμε προσθέσει πολλά κρεβάτια εντατικής. Είμαστε σε καλύτερη θέση από ό,τι ήμασταν πριν από κάποιους μήνες.

Δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε πρόσθετους αναισθησιολόγους από αυτούς που έχουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος τον αξιοποιούμε», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Οποιοδήποτε μήνυμα δεν είναι συνεπές δημιουργεί πρόβλημα»

Ο κ. Μητσοτάκης εκτίμησε πως ακόμη και μετά την πανδημία, δεν θα ξαναμπούμε εύκολα σε νοσοκομείο χωρίς μάσκα.

«Οποιοδήποτε μήνυμα δεν είναι συνεπές και αυτοαναιρούμενο δημιουργεί πρόβλημα. Ο κάθε Υπουργός διαχειρίζεται τα του χαρτοφυλακίου του. Εάν υπήρξαν τέτοια φαινόμενα, διορθώνονται. Οι Υπουργοί έχουν υποχρέωση να υπηρετούν την κεντρική γραμμή, να μην προκαταλαμβάνουν αποφάσεις.

Κι εγώ μιλάω πολύ συχνά για τα θέματα αυτά. Και χθες υπήρχε διχογνωμία και η απόφαση φτάνει σε εμένα. Αυτή την απόφαση θα την υπηρετούν όλοι οι Υπουργοί. Από εδώ και στο εξής, θα δείτε μεγαλύτερη συμμόρφωση και ενδεχομένως και λιγότερες παρουσίες», δήλωσε.

Εμβολιασμοί: «Αρχές Μαΐου τα πράγματα θα είναι πολύ πιο αισιόδοξα»

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα εμβολιασμού, είπε πως το μήνυμα είναι σαφές και ξεκάθαρο. «Είναι μια μεγάλη επιτυχία για τη ελληνική δημόσια διοίκηση. Τα εμβόλια μας επιτρέπουν ότι όταν θα φτάσουμε στο Πάσχα τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Μέχρι το Πάσχα θα έχουμε εμβολιάσει ένα μεγάλο μέρος των άνω των 60. Αυτό με κάνει να πιστεύω ότι καθώς θα μπαίνουμε στην άνοιξη και η οικονομία θα πρέπει να ανοίγει, θα έχουμε τουρισμό πίσω, θα αφήνουμε πίσω την πανδημία».

«Όσο περισσότερα εμβόλια έχουμε, τόσο περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. Καλά έκανε η Ευρώπη και αγόρασε τα εμβόλια μαζί, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξαν καθυστερήσεις στην παράδοση», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης και συμπλήρωσε:

«Είναι παράνομη μια διμερής συμφωνία. Η ζημιά θα ήταν μεγαλύτερη από το όφελος για λίγα πρόσθετα εμβόλια. Από τον Απρίλιο και μετά δεν θα έχουμε πρόβλημα διαθεσιμότητας των εμβολίων. Σε δύο μήνες από τώρα θα βαίνουμε προς το τέλος αυτής της περιπέτειας. Εγώ πιστεύω ότι αρχές Μαΐου τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και πολύ πιο αισιόδοξα. Αυτή τη στιγμή τα εμβόλια δείχνουν ότι καλύπτουν και τις μεταλλάξεις».

«Δεν υπάρχει θέμα μνημονίου»

«Πρόβλημα δανεισμού και χρηματοδότησης των αναγκών μας δεν έχουμε και δεν θα έχουμε. Θα εξακολουθεί να υπάρχει δημοσιονομική χαλαρότητα τουλάχιστον για δύο χρόνια. Δεν υπάρχει θέμα μνημονίου», ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας:

«Μια γρήγορη ανάκαμψη θα βελτιώσει τον λόγο χρέους προς ΑΕΠ. Αυτό που με προβληματίζει είναι πόσο γρήγορα θα ξαναπάρουν μπροστά οι μηχανές της οικονομίας. Είμαι αισιόδοξος γιατί υπάρχουν αποταμιεύσεις».

Αναφορικά με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, τόνισε πως επιμένει στην πρόταση και ανέφερε «Θα την κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Με αυτό το πιστοποιητικό, δεν θα χρειάζεται να μπεις σε καραντίνα, ούτε να πληρώσεις τεστ».

«Η οικονομία θα μπει σε τροχιά ανάκαμψης γιατί η Ελλάδα θα γίνει πιο ελκυστική από ότι ήταν πριν από ένα χρόνο. Γιατί να μην δουλεύεις από την Ελλάδα, μια χώρα ασφαλή, στην Ευρώπη, με καλό σύστημα υγείας . Θα προσελκύσουμε ανθρώπους να ζήσουν εδώ. Θα είμαστε από τους νικητές την επόμενη ημέρα. Το brand Ελλάδα έχει ενισχυθεί», δήλωσε.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως «Πρέπει να κρατήσουμε τις επιχειρήσεις ζωντανές. Να τις στηρίξουμε με ρευστότητα».

Για τη φετινή τουριστική σεζόν, είπε πως δεν θα αρχίσει τον Αύγουστο. «Θα είμαστε πολύ καλύτερα από το 2020 και θα απέχουμε πολύ από αυτό που ήμαστε το 2019. Εκτιμώ ότι όσο πιο γρήγορα προχωράνε οι εμβολιασμοί σε άλλες χώρες, θα έρχονται τουρίστες».

Για την τραγωδία στο Μάτι

«Το Μάτι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Ήταν από τις τραγωδίες που μας σημάδεψε. Με σημάδεψε και μένα. Ουδείς αθώος ένοχος, ουδείς ένοχος αθώος», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην πολύνεκρη τραγωδία της Ανατολικής Αττικής και προσέθεσε: «Να φροντίσουμε να τρέξουμε την αποκατάσταση της ζημιάς που έγινε στο Μάτι. Είναι μέρα με τη νύχτα αυτό που κάνουμε στην Πολιτική Προστασία σήμερα με αυτό το οποίο γινόταν.

Αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες θα το διερευνήσει η Δικαιοσύνη. Όλοι αισθανόμαστε ευθύνη. Φυσικές καταστροφές θα έχουμε αλλά να είμαστε πιο έτοιμοι. Να μην ξαναδούμε τον αφόρητο κυνισμό που είδαμε».

Για τις τουρκικές προκλήσεις και το Κυπριακό

«Αυτός ο οποίος οξύνει συνήθως δεν έχει το δίκιο με το μέρος του. Για το Κυπριακό υπάρχει πλαίσιο, διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Όταν θα συγκληθεί η πενταμερής από αυτό το πλαίσιο θα ξεκινήσουν και μέσα σε αυτό θα κινηθούν», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά και την εμπρηστική ρητορική της Άγκυρας, είπε πως το πλαίσιο στις διερευνητικές είναι συγκεκριμένο: «Οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στον Αιγαίο και τη ανατολική Μεσόγειο. Ελπίζω η σημερινή έξαρση να είναι της στιγμής. Η Ελλάδα έχει καλούς συμμάχους, είναι μέλος της Ευρώπης. Εμείς ανήκουμε στην ΕΕ και έχουμε την Ευρώπη μαζί μας. Ξέρουμε να υπερασπιζόμαστε το δίκαιο μας . Υπερασπιζόμαστε είτε τα σύνορα μας είτε ενισχύουμε την αποτρεπτική μας ικανότητα χωρίς να πάρουμε την άδεια κανενός. Δεν υφίσταται θέμα ούτε αποστρατικοποίησης ούτε γκρίζων ζωνών».

«Η ουσία του θέματος είναι ότι η Τουρκία βρέθηκε απομονωμένη. Η απειλή των κυρώσεων είχε αποτέλεσμα. Συνέτεινε και η τακτική των ΗΠΑ. Και η Ευρώπη έχει βάλει τις κυρώσεις στο τραπέζι των συζητήσεων. Η τουρκική οικονομία δεν είναι σε λαμπρή κατάσταση που να μπορεί να αντέχει ένα τέτοιο πλέγμα», συμπλήρωσε

«Ελλάδα και Τουρκία είμαστε γείτονες. Νομίζω πρέπει να αφήσουμε το κακό 2020 πίσω μας και το 2021 να επενδύσουμε σε μια πιο θετική ατζέντα», τόνισε.

Παραδέχθηκε πως «υπήρχαν στιγμές μεγάλης έντασης, ειδικά τον Αύγουστο», αλλά διευκρίνισε «δεν θα έλεγα ότι φτάσαμε ένα βήμα πριν από το επεισόδιο. Υπήρχε η ωριμότητα όταν το θερμόμετρο χτύπησε κόκκινο να κάνουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ένα βήμα πίσω». «Αν το κλίμα και από την άλλη πλευρά δυναμιτίζεται, τότε τα πράγματα δυσχεραίνουν», είπε ο Πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά στον ρόλο της Μέρκελ, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως «η καγκελάριος Μέρκελ δεν είναι διαιτητής μεταξύ δύο μερών που διαφωνούν. Αν θέλει να παίξει αυτόν τον ρόλο, πρέπει να μιλάει και με την άλλη μεριά. Τελικά δεν είναι ζήτημα τρίτου. Κανείς τρίτος δεν θα μας λύσει τις διαφορές μας. Εμείς θα τις λύσουμε μεταξύ μας. Υπάρχουν ζητήματα που έχουμε εγείρει για τη γερμανική πολιτική, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω».

«Τους τρελούς Τούρκους τους ανέφερε και χθες ο Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας για τον Πρόεδρο Μακρόν. Η Ελλάδα δεν απειλείται. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε. Δεν είναι οι συνθήκες ώριμες, ανέφερε επίσης ο Πρωθυπουργός.