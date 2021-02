Κοινωνία

Lockdown: Πώς θα λειτουργούν τα δικαστήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ με ισχύ έως και τις 28 Φεβρουαρίου.

Την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων στην Περιφέρεια Αττικής από 15.2.2021 έως και 28.02.2021 προβλέπει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα μέτρα προστασίας έναντι της πανδημίας του κορονοϊού. Αναφορικά με τα Πολιτικά Δικαστήρια εξαιρείται της αναστολής η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών.

Στα Ποινικά Δικαστήρια διενεργούνται οι δίκες που αφορούν αυτόφωρα πλημμελήματα, οι δίκες στις οποίες εκδικάζονται κακουργήματα για προσωρινά κρατούμενους, των οποίων συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οι δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται μέχρι και τις 31.12.2021, καθώς και πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται μέχρι και τις 31.08.2021.

Επιπλέον, για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή.

Στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια κατ’ εξαίρεση εξετάζονται αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας, αντιρρήσεις κατά της κράτησης αλλοδαπών και τα ένδικα βοηθήματα κατά των μέτρων που επιβάλλονται λόγω κορωνοϊού.

Οι δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας διενεργούνται με δηλώσεις από όλους τους διαδίκους. Στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν τίθενται πρόσθετες προϋποθέσεις σε σχέση με την ισχύουσα ΚΥΑ, όσον αφορά τη λειτουργία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μέχρι και τις 14/2/2021 συνεχίζει να ισχύει η ΚΥΑ ΦΕΚ Β’ 454/5.2.2021.