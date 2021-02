Αθλητικά

“Καθάρισε” την πρόκριση στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ

Τυπική υπόθεση θα είναι η ρεβάνς στην έδρα της Λαμίας

Αν και... «διπρόσωπος», ο ΠΑΟΚ πήρε σοβαρότατο προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου μετά το 5-2 επί της Λαμίας στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Οι γηπεδούχοι με παραγωγική επίθεση αλλά προβληματική αμυντική λειτουργία δεν ικανοποίησαν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα μέχρι να φθάσουν στη νίκη στο τελευταίο ημίωρο και κυρίως μέχρι να πάρουν τη διαφορά των τερμάτων που τους καθιστούν το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση.

Με την πρώτη φάση του αγώνα ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ. Από σουτ του Ροντρίγκο και ασθενή απόκρουση του Θεοδωρόπουλου, ο Τζόλης με κεφαλιά παραβίασε την εστία της Λαμίας μόλις στο 5'.

Η Λαμία αντέδρασε άμεσα. Στο 10' δυνατό σουτ του Αραμπούλι, στην γωνία της εστίας έδιωξε με υπερένταση σε κόρνερ ο Πασχαλάκης. Με το κόρνερ όμως η ομάδα της Φθιώτιδας ισοφάρισε. Ηταν το 11' και μετά από κόρνερ που δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Κρέσπο, ο Αντέτζο με ωραίο ψαλίδι ισοφάρισε (1-1).

Ο ΠΑΟΚ εύλογα αντέδρασε με την σειρά του και στο 16' με ωραίο γωνιακό αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Θεοδωρόπουλου για το 2-1.

Ο χορός των τερμάτων συνεχίστηκε. Η Λαμία εκμεταλλευόμενη την αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ έφεραν το παιχνίδι στα ίσια. Ηταν το 24' όταν ο Μπεχαράνο με σωστή κεφαλιά στην γωνία πέτυχε το 2-2 γκολ που καταμετρήθηκε σωστά από τον VAR παρά την αρχική υπόδειξη του β΄ βοηθού για οφ-σάϊντ.

Στο 29' ο ΠΑΟΚ πέτυχε γκολ με τον Σφιντέρσκι που ακυρώθηκε σαν φάουλ του Σβαμπ σε μαρκάρισμα του στον Αντέτζο.

Σε όλο το πρώτο ημίχρονο η Λαμία έδειξε μια υποδειγματική αξιοποίηση του κενού χώρου και τιμώρησε τον ΠΑΟΚ για τα αμυντικά του λάθη.

Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ με παραπανίσιο άγχος επιχείρησε να διασπάσει την άμυνα της Λαμίας κι έφτασε κοντά στο γκολ στο 59' όμως το απευθείας φάουλ του Ουάρντα εξοστρακίστηκε στο οριζόντιο δοκάρι του Θεοδωρόπουλου κι έφυγε άουτ.

Η Λαμία αμλύνθηκε περισσότερο αλλά δεν απέφυγε το τρίτο γκολ. Στο 67' από προβολή του Κρμέντσικ η μπάλα αποκρούσθηκε από το δεξί δοκάρι του Θεοδωρόπουλου και στην επιστροφή της ο Τζόλης πέτυχε το 3-2.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε με τον ίδιο ρυθμό και την Λαμία πλέον στο προσκήνιο όταν στο 75' δυνατό σουτ από 30 μέτρα του Γκαζαριάν έφυγε ελάχιστα άουτ δίπλα από τα δοκάρια του Πασχαλάκη.

Στο 78' γκολ με τακουνάκι του Κρμέντσικ ακυρώθηκε σαν οφ-σάϊντ αλλά λίγο αργότερα στο 82' ο Βραζιλιάνος Ροντρίγκο με άψογο σουτ πέτυχε το ωραιότερο γκολ της αναμέτρησης δίνοντας αίσθημα ασφαλείας στον προβληματικό και σήμερα ΠΑΟΚ.

Στο 88' ο Κρμέντσικ σημείωσε με δυνατό σουτ το 5ο γκολ της ομάδας του, της οποίας η νίκη με τρία γκολ (5-2) διαφορά της δίνει αίσθηση ασφαλείας εν όψει του επαναληπτικού στην Λαμία.

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Ροντρίγκο, Κρέσπο, Ίνγκασον, Βιεϊρίνια, Σβαμπ (65΄Ελ Καντουρί), Τσιγγάρας, Ουάρντα (80' Καγκάβα), Τζόλης (92' Νινούα), Αντρ. Ζίβκοβιτς (80' Μουργκ), Σφιντέρσκι (65' Κρμέντσικ).

Λαμία (Μιχάλης Γρηγορίου): Θεοδωρόπουλος, Σαραμαντάς, Αντέτζο, Βύντρα, Προβιδάκης, Μπεχαράνο, Ρόμανιτς (92' Βλαχομήτρος), Γκούγκα (89' Ασίγκμπα), Πίτι (68΄Βασιλακάκης -77' Κωστίκας), Γκαζαριάν (89' Τζέϊμς) Αραμπούλι .