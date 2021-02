Υγεία - Περιβάλλον

Που βγήκαν τα περισσότερα θετικά rapid test την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αποτελέσματα 56 μαζικών δειγματοληψιών σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 56 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 9.612 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 73 κρούσματα (0,77%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 534 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,12%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Γλυφάδας: Πραγματοποιήθηκαν 673 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,59%). Αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Πετρούπολης: Πραγματοποιήθηκαν 687 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (1,16%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Super Market Σκλαβενίτης Πέτρου Ράλλη: Πραγματοποιήθηκαν 156 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,28%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Κορδελιού: Πραγματοποιήθηκαν 224 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Δέλτα: Πραγματοποιήθηκαν 189 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς: Πραγματοποιήθηκαν 212 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,94%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Κοινότητα Μαγουλίτσας, Δήμος Μουζακίου: Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Καρδίτσα: Πραγματοποιήθηκαν 357 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,61%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.

ΠΕ Σερρών: Πλατεία Πρώτης Σερρών: Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Ερέτρια: Πραγματοποιήθηκαν 356 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (2,81%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Βάρδα: Πραγματοποιήθηκαν 215 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,33%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Δημαρχείο Κάστρου, Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης: Πραγματοποιήθηκαν 191 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά: Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Αγίου Νικολάου: Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Φλώρινα: Πραγματοποιήθηκαν 256 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρπάθου: Πηγάδια Καρπάθου: Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Οιχαλιά: Πραγματοποιήθηκαν 120 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας: Άμφισσα: Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρεθύμνου: Δήμος Ανωγείων: Πραγματοποιήθηκαν 609 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (2,13%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 15 έτη.

ΠΕ Ρεθύμνου: Λιβάδια, Δήμος Μυλοποτάμου: Πραγματοποιήθηκαν 297 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,34%). Αφορά σε γυναίκα 41 ετών.

ΠΕ Ρεθύμνου: Μαρίνα Ρεθύμνου: Πραγματοποιήθηκαν 1.112 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,36%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος: Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ιωαννίνων: Δημαρχείο Καλπακίου: Πραγματοποιήθηκαν 121 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,83%). Αφορά σε γυναίκα 52 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας: Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κρεμμύδια Μεσσηνίας: Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μεταμόρφωση: Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Αβραμίου Μεσσηνίας: Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα: Πραγματοποιήθηκαν 5 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Στυλίδα: Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Ελασσόνα- Τσαριτσάνη: Πραγματοποιήθηκαν 115 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Φιλιππούπολης, Λάρισα: Πραγματοποιήθηκαν 171 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,17%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 71 έτη.

ΠΕ Άνδρου: Μπατσί: Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Διμηνι Βόλου: Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Νήσων: Γαλατάς: Πραγματοποιήθηκαν 172 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,58%). Αφορά σε γυναίκα 46 ετών.

ΠΕ Νήσων: Μέθανα: Πραγματοποιήθηκαν 133 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Σουφλί: Πραγματοποιήθηκαν 77 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Λουτράκι: Πραγματοποιήθηκαν 232 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Αιγίνιο: Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη: Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,63%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Άγιος Δημήτριος: Πραγματοποιήθηκαν 74 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Νίσυρος: Πραγματοποιήθηκαν 68 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θάσου: Κέντρο Υγείας Πρίνου: Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (6,67%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 14 έτη.

ΠΕ Ξάνθης: Πλατεία Δημοκρατίας, Ξάνθη: Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ικαρίας: Κάμπος: Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου: Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Σκιάδα: Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,20%). Αφορούν σε 2 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 5 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Φαρραί: Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Χαλανδρίτσα: Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου: Παραλία Παροικιάς: Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Μύρινα: Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης: Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Κομοτηνής: Πραγματοποιήθηκαν 199 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,01%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Κέρκυρα: Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι: Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ναύπακτος: Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.