Το Λαύριο “εκθρόνισε” την ΑΕΚ

Η ομάδα του Σερέλη επικράτησε, στην παράταση, της Κυπελλούχου Ένωσης και προκρίθηκε στα ημιτελικά του θεσμού.

Το παιχνίδι στο κλειστό του Λαυρίου είχε τα... πάντα. Το Λαύριο κατάφερε να πάρει την πρόκριση, όμως στην αντίπερα όχθη τα παράπινα της ΑΕΚ για τις αποφάσεις των Ανδρικόπουλου και Σώμου που τα έδωσαν... όλα στους γηπεδούχους ήταν οργισμένα, σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι βολές ήταν σχεδόν διπλάσιες υπέρ των γηπεδούχων (42-25), προκαλώντας τεράστιο εκνευρισμό στους ανθρώπους της Ένωσης σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του αγώνα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι στο σκορ (8-8, 4'). Ο Μουράτος προσπάθησε να δώσει προβάδισμα στο Λαύριο, αλλά Μέικον και Ματσιούλις ανέλαβαν δράση (13-18, 7'). Οι γηπεδούχοι είχαν μπλοκάρει στην πολύ καλή άμυνα της ΑΕΚ, η οποία ανέβασε τη διαφορά στο τέλος του δεκαλέπτου, με Χρυσικόπουλο και Μέικον για το 16-24.



Το σκηνικό έμεινε ίδιο και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με την ΑΕΚ σταθερά σε θέση οδηγού με τον Ζήση (20-28, 13'). Το Λαύριο αντέδρασε όμως και χάρη σε Κόζι, Κάρτερ μάζεψε τη διαφορά (27-30, 16'). Ο Βασίλης Μουράτος με προσωπικές προσπάθειες ανέτρεψε το σκηνικό για την ομάδα του (35-32, 18'). Η ΑΕΚ όμως με τον Λάνγκφορντ μπροστάρη βρήκε λύσεις και έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα για το 35-37.

Ο Κόζι βγήκε μπροστά για το Λαύριο και οι γηπεδούχοι όχι μόνο πήραν προβάδισμα, αλλά δημιούργησαν διαφορά (46-42, 24'). Η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση. Η καλή άμυνα των παικτών του Παπαθεοδώρου και η παρουσία των Μέικον, Σλότερ ανέτρεεψε την κατάσταση (48-51, 27'). Οι παίκτες του Σερέλη προσπάθησαν να μειώσουν με τον Περσίδη, αλλά η ΑΕΚ όχι μόνο κράτησε τον έλεγχο, αλλά με τρίποντο του Γιάνκοβιτς ολοκλήρωσε το δεκάλεπτο στο +6 για το 52-58.



Η ΑΕΚ διατήρησε τον καλό ρυθμό της στην άμυνα και αυτό της επέτρεψε να διατηρήσει το προβάδισμα με τον Σλότερ (55-60, 33'). Το Λαύριο συνέχισε να πιέζει και αφού δημιούργησε φθορά στην ΑΕΚ προσπέρασε με 4 χάρη στον Ντέιβις (66-62, 35'). Η Ένωση είχε μπλοκάρει, κάτι που εκμεταλλεύτηκε το Λαύριο με τον Κάρτερ (70-64, 37'). Η ΑΕΚ δεν είπε την τελευταία της λέξη. Με Λάνγκφορντ και Ζήση μείωσε στον πόντο (74-73, 39'' για το τέλος). Ο Κάρτερ αστόχησε σε τρίποντο και ο Μέικον πήρε φάουλ και βολές στα 12'' για το τέλος. Ο Μέικον με 1/2 βολές ισοφάρισε για την ομάδα του σε 74-74. Ο Ντέιβις αστόχησε στο τελευταίο σουτ του Λαυρίου, το απίθανο τρίποντο από το κέντρο του Λάνγκφορντ ήταν εκπρόθεσμο και έτσι το παιχνίδι πήγε στην παράταση.

Το θρίλερ συνεχίστηκε. Ο Ματσιούλις με δικά του μεγάλα σουτ έφερε την ΑΕΚ σε θέση οδηγού (78-81, 42'). Όχι για πολύ όμως καθώς το Λαύριο βρήκε λύσεις με Κόζι και Ντιαλό και προσπέρασε ξανά (86-85, 1'10'' για το τέλος). Ο Ζήσης αστόχησε σε τρίποντο, με τον Ντέιβις να ευστοχεί σε βολές για το 88-85. Η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να σκοράρει και ο Περσίδης έγραψε το 90-85, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του.