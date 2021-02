Κοινωνία

Ακυβέρνητο πλοίο βόρεια της Κρήτης

Μεγάλη κινητοποίηση του Λιμενικού, μετά το σήμα κινδύνου που δέχθηκε από το πλοίο.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο Λιμενικό, μετά το σήμα που εξέπεμψε φορτηγό πλοίο με ελληνική σημαία, ότι βρίσκεται σε “ακυβερνησία” λόγω μηχανικής βλάβης.

Στο φορτηγό πλοίο, που σύμφωνα με πληροφορίες μεταφέρει γύψο, επιβαίνει πλήρωμα οκτώ Ελλήνων.

Το φορτηγό πλοίο έμεινε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Ηρακλείου, όπου πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως 3-4 μποφόρ.

Στην περιοχή έσπευσε ρυμουλκό, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως το πλήρωμα δεν διατρέχει κίνδυνο.

