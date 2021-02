Πολιτική

Μαριλένα Σούκουλη: Επίθεση με γκαζάκια στο γραφείο της (βίντεο)

Τι δήλωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Επίθεση με γκαζάκι σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο πολιτικό γραφείο της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μαριλένας Σούκουλη. στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, στην Κόρινθο. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνητό για τη σύλληψη των δραστών.

«Η σημερινή αποτρόπαια και εγκληματική ενέργεια από αυτούς που θεωρούν ότι μπορούν να εκφοβίσουν εμένα και τους συνεργάτες μου

θα πέσει στο κενό. Η τρομοκρατία και η οργανωμένη βία νοσηρών μυαλών δεν έχει καμία θέση ούτε στην κορινθιακή κοινωνία. Η

Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται, δεν εκβιάζεται, δεν υποχωρεί. Το λόγο έχει η Δικαιοσύνη», δήλωσε η κ. Σούκουλη στο korinthostv.gr

Από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:



«Οι θρασύδειλες επιθέσεις τραμπούκων σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνεχίστηκαν σήμερα στο γραφείο του βουλευτή Α Θεσσαλονίκης κ. Γκιουλέκα με απειλητικά συνθήματα και στο γραφείο της βουλευτού Κορινθίας κ. Σούκουλη με γκαζάκια. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις συγκεκριμένες ενέργειες και αναμένουμε το ίδιο και από τα υπόλοιπα κόμματα. Η Δημοκρατία και όσοι την υπηρετούν δεν εκβιάζονται και δεν εκφοβίζονται από τους εχθρούς της».

Στην κάμερα του korinthostv μίλησε δικηγόρος που έχει το γραφείο της στον ίδιο όροφο με την βουλευτή:

