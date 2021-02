Πολιτική

Αυστηρή απάντηση ΗΠΑ σε Ερντογάν για το Κυπριακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε εκπρόσωπος του State Department στις εμπρηστικές δηλώσεις του Ερντογάν για το Κυπριακό, οι οποίες κινούνταν ξεκάθαρα εκτός του πλαισίου των αποφάσεων του ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να υποστηρίζουν την επανένωση της Κύπρου στη βάση της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας τόνισε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος σχολίασε τις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περί διχοτόμησης του νησιού.

Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να υποστηρίζουν μια συνολική λύση υπό την ηγεσία των Κυπρίων για την επανένωση του νησιού σε μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους καθώς και την ευρύτερη περιοχή.

«Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την διευκόλυνση της επανέναρξης των πολιτικών συζητήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ταγίπ Ερντογάν είχε κινηθεί εκτός του πλαισίου των αποφάσεων του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι η μόνη βιώσιμη επιλογή για την Κύπρο είναι ένα μοντέλο δυο κρατών.