Αθλητικά

Κύπελλο Αγγλίας: διαφήμισαν το ποδόσφαιρο Έβερτον και Τότεναμ

Ματσάρα με απίστευτες ανατροπές ανάμεσα στους «Εφοπλιστές» και τα «Σπιρούνια». Όλα τα αποτελέσματα για τη φάση των «16».

Μετά από ένα απίστευτο σε εξέλιξη και σασπένς παιχνίδι, η Έβερτον νίκησε την Τότεναμ με 5-4 στην παράταση και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας, πλαισιώνοντας τις Μπόρνμουθ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Λέστερ, που είχαν πάρει τα πρώτα πέντε «εισιτήρια» για τους «8».

Οι «σπερς» προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό με τον Σάντσες, όμως οι «εφοπλιστές» απάντησαν με τρία γκολ μέσα σε επτά λεπτά από τους Κάλβερτ-Λιούιν (36'), Ριτσάρλισον (38') και Σίγκουρντσον (43', πέναλτι). Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου ο Λαμέλα μείωσε για την Τότεναμ σε 3-2, με τη συνέχεια να είναι αντίστοιχα συναρπαστική.

Στο 57' ο Σάντσες με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα ισοφάρισε σε 3-3, με τον Ριτσάρλισον να «ξαναχτυπά» στο 68', δίνοντας ξανά προβάδισμα στην Έβερτον. Στο 83' ο Χάρι Κέιν (που είχε μπει αλλαγή στο 53' στη θέση του Μπέργουιν) έκανε το 4-4, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην ημίωρη παράταση.

Εκεί «μίλησε» τελευταίος ο Μπερνάρντ, κάνοντας στο 97' το 5-4 για την Έβερτον. Γκολ που τούτη τη φορά έμεινε... αναπάντητο απ' την Τότεναμ και χάρισε τη μεγάλη πρόκριση στους «μπλε» του Λίβερπουλ στα προημιτελικά του αρχαιότερου, ποδοσφαιρικού θεσμού του κόσμου.

Τα αποτελέσματα της φάσης των «16» στο Κύπελλο Αγγλίας έχουν ως εξής:

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-2

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ 1-0 παρ.

Σουόνσι-Μάντσεστερ Σίτι 1-3

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μπρίστολ Σίτι 1-0

Λέστερ-Μπράιτον 1-0

Έβερτον-Τότεναμ 5-4 παρ. (4-4 κ.α.)

Γουλβς-Σαουθάμπτον 11/02

Μπάρνσλι-Τσέλσι 11/02