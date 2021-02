Κόσμος

Πέθανε ο Λάρι Φλιντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκδότης της αυτοκρατορίας του πορνό περιοδικού, η ζωή του οποίου έγινε ταινία, έφυγε από τη ζωή. Η τελευταία καμπάνια του που..προκάλεσε.

Ο μεγιστάνας του πορνό Λάρι Φλιντ, ιδρυτής του περιοδικού Hustler, στο επίκεντρο μιας πολύ γνωστής ταινίας του Μίλος Φόρμαν τη δεκαετία του 1990 στην οποία τον ενσάρκωσε ο Γούντι Χάρελσον, αυτοανακηρυγμένος υπερασπιστής της ελευθερίας της έκφρασης, πέθανε χθες Τετάρτη στο Λος Άντζελες σε ηλικία 78 ετών, ανέφεραν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία επικαλέστηκαν την οικογένειά του.

Ο αδελφός του Τζίμι Φλιντ επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Washington Post τον θάνατο, στον οποίο αναφέρθηκε πρώτος ο ιστότοπος TMZ. Κατά τις πληροφορίες του ιστότοπου, ο Λάρι Φλιντ πέθανε από καρδιακή ανακοπή.

Γεννημένος το 1942, ο Φλιντ μεγάλωσε στη φτώχεια στο Κεντάκι και στην Ιντιάνα κι εγκατέλειψε στη μέση το σχολείο. Έπειτα από μια θητεία στις ένοπλες δυνάμεις και μια δουλειά που δεν κράτησε πολύ σε εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας General Motors, άνοιξε το Hustler Club μαζί με τον αδελφό του στο Ντέιτον (Οχάιο) το 1968. Το 1973, είχε πλέον αλυσίδα στριπ κλαμπ κι έφτιαξε ένα newsletter για να τα προωθήσει. Το 1974 το έντυπο αυτό θα μετατρεπόταν στο πορνογραφικό περιοδικό Hustler, ανταγωνιστικό του Playboy, με τολμηρές φωτογραφίσεις και κείμενα με τόνο εσκεμμένα άκρως προκλητικό.

Εμπλεκόμενος ασταμάτητα σε δικαστικές μάχες, συνέχισε να μεγαλώνει την αυτοκρατορία του με άλλες εκδόσεις, τη δημιουργία στούντιο ειδικευμένων στο πορνογραφικό περιεχόμενο, κατόπιν ιστότοπων. Το 2000, άνοιξε ακόμα και καζίνο στο Λος Άντζελες, όπου ζούσε για δεκαετίες.

Τον Οκτώβριο του 2017 ο γηραλέος πια Φλιντ, παραπληγικός, καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι μετά την απόπειρα δολοφονίας του το 1978, προχώρησε όπως αρεσκόταν σε μια ακόμη πρόκληση, που θα τον έφερνε για μια τελευταία φορά στα πρωτοσέλιδα: αγόρασε διαφημιστικό χώρο στην Washington Post — μια σελίδα ολόκληρη — για να προσφέρει 10 εκατομμύρια δολάρια σε όποιον του έδινε πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην παύση του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία των ΗΠΑ.

Επρόκειτο για το «πατριωτικό του καθήκον», είχε διαβεβαιώσει ο Φλιντ, που τον έτρεφαν οι πολεμικές και οι δίκες και έχτισε τη φήμη και όλη την περιουσία του πάνω στην πρόκληση και την αμφισβήτηση της σεμνοτυφίας της αμερικανικής κοινωνίας.

Είχε ξαναδοκιμάσει τη μέθοδο: για να υποστηρίξει τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον εν μέσω του σκανδάλου με τη Μόνικα Λεβίνσκι το 1998, είχε προσφέρει 1 εκατομμύριο δολάρια σε όποιον του έδινε πληροφορίες για σεξουαλικά σκάνδαλα Ρεπουμπλικάνων αιρετών.